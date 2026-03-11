Fiorello a La Pennicanza, Michelle Hunziker chiede la sua benedizione

Fiorello a "La Pennicanza" riceve la chiamata di Michelle Hunziker e lui precisa: "Non ho problemi con Mediaset". E poi elogia Biggio

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello apre la puntata de La Pennicanza di mercoledì 11 marzo tutto solo. Infatti, è tutto concentrato sull’elogio a Fabrizio Biggio tra i protagonisti de Le libere donne, la fiction con Lino Guanciale che ha avuto un grande successo di ascolti. Ma la super ospite del giorno è Michelle Hunziker che chiama in diretta dopo che lo showman l’ha (fintamente) minacciata come nuova conduttrice del Karaoke.

Fiorello, le celebrazioni per Fabrizio Biggio che sembrano una presa in giro

La Pennicanza si apre quindi con Fiorello tutto solo che scherza parlando della fiction Rai Le libere donne: “Ieri sera si è consumato l’evento dell’anno: quasi il 18% di share, leader della serata, attori bravissimi! Ma io immagino la riunione degli autori quando hanno deciso di inserire la componente erotica… Il più piccolo degli sceneggiatori si è alzato e, timidamente, propone: ‘Perché non prendiamo Biggio? Ci darà soddisfazioni!’.

Io ieri ho acceso la tv e ho visto solo lui che pomiciava a destra e a manca. Lo definirei il nuovo Lando Buzzanca, che faceva film vietati ai minori, ecco Fabrizio Biggio!”.

A rincarare la dose arriva la finta recensione del critico televisivo Aldo Secco, del surreale “Corriere della Seta”: “Rosario Fiorello è probabilmente il più grande showman dei tempi moderni, ma anche i più grandi talvolta commettono errori di cui dovranno rendere conto all’inerme telespettatore.

La dimostrazione arriva con la prima puntata de Le libere donne: prodotto di ottima fattura, poi però all’improvviso ecco il buco nero… il sedicente Fabrizio Biggio. Un uomo che sta al cinema come Aldo Cazzullo starebbe a un concerto di Sal Da Vinci. Di Biggio, noto ai più come uno dei ‘Soliti Idioti’, bisogna riconoscere una qualità rara: mantenere per tutta la puntata un’imperturbabile mimica facciale. Possiamo concludere con una nota: Luca Argentero, stai sereno!”.

Fiorello e il ritorno di Al Bano a Sanremo

Spazio poi alla musica con Al Bano, al centro delle cronache sanremesi per via dell’articolo: “Al Bano che sogna di tornare a Sanremo “Non vedo l’ora di partecipare, ma non ho ancora chiamato De Martino”. Prontamente interviene il cantante pugliese: “È una bugia! L’ho chiamato con tutti i mezzi: fax, telex e perfino un piccione viaggiatore con il testo del brano legato alla zampina. Gli ho mandato 136 canzoni! Ve ne canto una che mi hanno già bocciato”. Parte così un improbabile provino, che si chiude con le stesse parole della canzone vincitrice del Festival di Sanremo Per sempre sì: “Sal Da Vinci mi ha copiato! Questa canzone l’ho scritta due anni fa. Ti denuncio per plagio!”.

Tra le notizie del giorno arriva anche quella della sonda Van Allen Probe della NASA, un oggetto da circa 600 chili che potrebbe rientrare sulla Terra in modo incontrollato. “È previsto alle 19:45”, commenta Fiorello. “Amadeus mi ha detto che spera cada sul Nove”.

Fiorello e l’intervento fake del Presidente Mattarella

Non manca un’incursione del Presidente Sergio Mattarella, reduce dal conferimento della laurea honoris causa per i 150 anni della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri: “Cari italiani e care italiane, 50 anni di Repubblica e sono andato, 150 anni del Corriere e sono andato, il bicentenario del Museo Egizio e sono andato… il prossimo che mi invita a un anniversario lo faccio picchiare da uno dei corazzieri! Ora sto tornando a casa e devo recuperare su RaiPlay ‘Le libere donne’ per vedere il mio attore preferito, Lino Guanciale”.

Fiorello, la videochiamata di Michelle Hunziker

Gran finale con una videochiamata a Michelle Hunziker, dopo le minacce ironiche di Fiorello. Divertita dai meme circolati nelle ultime ore sulla reazione di Fiorello alla sua conduzione del programma ‘Karaoke’, Michelle interviene in diretta.

“Sono passata sotto una scala e ho fatto tutti gli scongiuri… posso venire a prendere la tua benedizione?”. Fiorello interviene: “Sì, mi preparo la spada per investirti nel nome del sacro codino, della sacra piazza e della giacca colorata!”. E aggiunge: “Comunque volevo specificare alle malelingue che non ho problemi con Mediaset, è stato solo un qui pro quo. Questa chiamata ne è la dimostrazione.”

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 12 marzo alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.