Fiorello a La Pennicanza: “Siamo il programma più visto dopo Sanremo”. E bacchetta Biggio

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza, giovedì 5 marzo. E in studio arrivano ben due videochiamate vip, una è di Jovanotti che si trova in Australia, l’altra è di Luca Argentero perché non sopporta (ironicamente) il paragone con Biggio e Fiorello ne approfitta per prenderlo in giro.

Fiorello bacchetta Biggio e arriva la videochiamata di Luca Argentero

“Inizia ufficialmente la… Perculanza!“, la battuta in apertura dello showman, che scherza oggi su un articolo dedicato a Fabrizio Biggio, che nel titolo parla di un futuro come “nuovo Luca Argentero”.

“Era solo una battuta!”, si giustifica Biggio. Ma è proprio il diretto interessato, Luca Argentero, a risponderne in videochiamata: “Voglio una spiegazione – l’accusa ironica dell’attore -. Ma avevo intuito che la sfida si sarebbe fatta accesa. Quindi ho cambiato facoltà, dal dottore sono passato a legge!”, dice riferendosi ai suoi ultimi progetti.

Fiorello in collegamento con Jovanotti

Ma non è l’unico collegamento di puntata, perché con Fiorello c’è anche Jovanotti direttamente dall’Australia. Jova racconta: “Il paese è bellissimo, la gente è molto gentile, ci sono spiagge pazzesche. Ho visto un wallaby… ma ho scoperto che il canguro si chiama così perché quando arrivarono gli inglesi i coloni incontrarono gli aborigeni, chiesero di quell’animale e loro risposero ‘kangaroo’ che vuol dire ‘che ne so?’. Da non credere!”. Poi, un aggiornamento sul suo ritorno in Italia: “Con i voli ora è un casino, i nostri tutti cancellati, dovevo rientrare l’8 ma per ora nulla di fatto. Aspettiamo!”.

Fiorello, la polemica su Sanremo

Lo showman celebra quindi il posizionamento de La Pennicanza nei trend RaiPlay: “Siamo il programma d’intrattenimento più visto dopo Sanremo!“. E, a proposito del Festival, si torna su Sal Da Vinci: al centro della discussione le recenti critiche di Aldo Cazzullo.

Lo showman non poteva che sentire la versione del cantautore napoletano o, quanto meno, la sua personalissima e surreale imitazione: “Cazzullo? Ci sono rimasto male – dice il (fake) Da Vinci -. La mia famiglia ha sempre amato Cazzullo. Compravamo il Corriere e ritagliavamo solo il suo articolo, il resto del giornale lo buttavamo e la sera ci riunivamo tutti insieme per leggerlo… e ora dice che la mia canzone è brutta!? Mi sento male…”

Fiorello dà quindi voce ad Al Bano: “Io ospite a San Marino? Quando mi hanno chiamato i vertici Rai… mi fanno ‘ti abbiamo preso per San…’ io ho detto ‘finalmente!’, poi hanno fatto ‘San… Marino’. Cosa ho risposto? Meglio non dirlo. A proposito di Sanremo… sono passate 48 ore da quando hanno eletto per fumata bianca De Martino… ho già spedito 84 canzoni, ma non ho ancora ricevuto una risposta. Ho affittato un aereo da pubblicità, ho dovuto vendere 3 appezzamenti da 2mila acri che avevo coltivato a pannocchie… lo farò passare per 48 ore sopra la casa di De Martino, giorno e notte!”.

Belen e l’esame di italiano

In chiusura, quindi, l’esilarante imitazione di una Belen Rodriguez alle prese con gli esami per diventare cittadina italiana. La voce non è altro che quella di Virginia Raffaele: “Non è che mi date una mano? Per esempio, la pelliccia di visone si scrive con la B di Bologna o con la B di Venezia? E poi, Amadeus è imperfetto o è trapassato?”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 6 marzo alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.