Fiorello, salta La Pennicanza senza preavviso: scoppia il caso

Fiorello e Fabrizio Biggio non vanno in onda con La Pennicanza. La puntata del 18 maggio è saltata all'ultimo minuto e il pubblico protesta

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Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

La puntata de La Pennicanza di lunedì 18 maggio è saltata all’ultimo minuto. Fiorello e Fabrizio Biggio dunque non sono andati in onda con il consueto programma su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Il pubblico è contrariato e monta la protesta sui social, perché non è stata data alcuna comunicazione.

Fiorello, La Pennicanza salta a sorpresa

Senza alcuna spiegazione, la puntata de La Pennicanza del 18 maggio non è andata in onda. Fiorello e Biggio hanno saltato la quotidiana diretta. Ma ciò che lascia basiti è il fatto che la trasmissione era stata annunciata regolarmente sul profilo Instagram ufficiale e su quello dello showman, poco tempo prima del consueto orario di inizio.

Sulla pagina Instagram de La Pennicanza infatti è stato pubblicato il post di presentazione della puntata, come accade tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e poi è stato condiviso un video del backstage con la didascalia che ricordava l’appuntamento quotidiano con lo show: “BACKSTAGE: Ci si diverte sempre quando passano gli amici de La Pennicanza! 🤭Segui “La Pennicanza” con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30, su#Radio2e in tv sul canale 202📻”.

Dunque, qual è stata la causa che ha fatto saltare la diretta a pochi minuti dall’inizio della puntata? Al momento la domanda resta senza una risposta ufficiale. Anche se pare che il motivo dell’assenza sia dovuto allo sciopero generale in corso lunedì 18 maggio. Tra i fan de La Pennicanza comunque cresce la protesta per la mancanza di una chiara comunicazione.

Fiorello, nessuna comunicazione ufficiale: la protesta dei fan

Il pubblico de La Pennicanza non ha gradito “la sorpresa”, ossia il fatto di non vedere Fiorello e Biggio in diretta. Ma soprattutto non si capacito del fatto che non sia stata data alcuna comunicazione del disguido.

I commenti su Instagram sono piuttosto feroci: “Magari mettere un post, un avviso sarebbe utile,se la puntata non c’è”; “Complimenti a chi gestisce la comunicazione di uno dei programmi Rai di maggior successo…fosse la prima volta che non va in onda senza nessun avviso al pubblico…Non è che assumete magari?? No perché io verrei volentieri a gestirvi almeno i contenuti social e la comunicazione…”; “Amici potevate avvisare che oggi non sareste andati in onda 😢”; “Ma scusate, almeno informare che la puntata oggi non c’è!”.

C’è addirittura chi chiede i contatti del pr di Fiorello per chiedere direttamente a lui una spiegazione sul fatto che La Pennicanza non sia andata in onda.

Tra i commenti però qualcuno ipotizza che la diretta della puntata sia saltata per lo sciopero generale. “C’è qualche sciopero in corso, almeno potreste scriverlo sui social”. La questione scatena ulteriormente i fan, tanto che ne è nato un dibattito: “Lo sciopero non si annuncia, per definizione” ma altri: “A dire il vero si è sempre annunciato, soprattutto quando trattasi di servizio pubblico…però ok: non credo che in molti erano al corrente di un eventuale sciopero…se di questo si tratta”.

La Pennicanza salta, il caso si ripete

Non è la prima volta comunque che La Pennicanza salta senza alcun preavviso. Era già accaduto lo scorso 23 aprile. Anche in quel caso la puntata era stata regolarmente annunciata sui social ma all’ultimo non era andata in onda.

All’indomani del forfait, Fiorello aveva spiegato scherzando: “Il motivo dell’assenza di ieri? L’indagine sulle escort dei calciatori si è allargata anche ai personaggi TV e ieri siamo stati interrogati come persone informate sui fatti. Qualche nome? Carlo Conti, Liorni, Milo Infante… e quello più sospetto: Massimiliano Ossini! A noi ci hanno chiesto: ‘Voi che siete del giro che ne pensate?’. E io: ‘Secondo me sì!’. Abbiamo fatto solo il nostro dovere di cittadini…!”.

Può essere che la vera ragione che ha fatto saltare la diretta del 18 maggio non sia lo sciopero ma la sconfitta di Sal Da Vinci all’Eurovision. La fede questa volta non l’ha salvato, c’è speranza solo nel papillon gigante. Non ci resta che attendere la puntata di martedì 19 maggio, sempre se ci sarà.