Fiorello a La Pennicanza, sempre più potente: smuove perfino il Ministro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello, Parmitano e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 29 aprile de La Pennicanza. Lo showman rivela tutto il suo potere quando lascia un vocale al Ministro Giuli che risponde al suo appello. Ospite in studio c’è l’astronauta Luca Parmitano che si presta al gioco delle domande più ricorrenti. E non può mancare l’intervista a(l finto) Sal Da Vinci che rivela la sua fobia per minigonne e bikini.

Fiorello potente smuove il Ministro

Al centro della puntata de La Pennicanza il caso Teatro delle Vittorie, dopo l’appello ai milionari d’Italia: “È tutelato dalle Belle Arti, prima di venderlo devono chiedere al Ministro della Cultura”, spiega Fiorello, che lascia un audio indirizzato direttamente a Giuli: “Ministro buongiorno, abbiamo saputo che le Belle Arti tutelano il Teatro delle Vittorie, so che anche la vigilanza Rai oggi ha presentato un’istanza per poter intervenire sulla questione del teatro. Abbiamo avuto un’idea, potrebbe comprarlo lo Stato e darlo in concessione alla Rai… Costa poco, che cosa sono per lo Stato 14 milioni?”.

E, in diretta, arriva la risposta: “Eccellentissimo Fiorello, posso assicurare che faremo tutto il possibile. Ora conteremo i pochi “piccioli” a disposizione del Ministero della Cultura e parleremo con la Rai. Se riusciremo nell’impresa potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico, e nominerò Beatrice Venezi alla direzione”. Fiorello: “A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà intitolato a Pippo Baudo”.

Fiorello intervista l’astronauta Luca Parmitano

Spazio poi all’astronauta Luca Parmitano, presente in studio, che risponde alle cinque domande più frequenti tra quelle che gli vengono rivolte: “Al quinto posto abbiamo ‘da bambino volevi fare l’astronauta?’ La risposta è sì. Al quarto posto, ‘cosa si mangia in orbita?’ Cibo precotto che riscaldiamo; al terzo posto ‘come dormiamo?’ Con sacchi a pelo, c’è chi si lega e chi fluttua; al secondo posto, ‘avete mai visto degli alieni?’ Solo uno allo specchio mentre mi facevo la barba… ero io! E poi la domanda più gettonata: ‘Come si va in bagno?’ La parte liquida viene riciclata, il solido invece viene messo in contenitori finché non lanciamo un’astronave distruttiva: quando parte, si forma una stella cadente. Se ne vedete una molto luminosa esprimete un desiderio, ma poi pensate a Luca Parmitano!”. L’astronauta si esibisce infine chitarra e voce con una canzone dedicata a La Pennicanza.

Fiorello, ironia sul caso Minetti

Non manca l’attualità, con Fiorello che commenta il caso Minetti: “Minetti e Cipriani sono andati in Uruguay, dove lui ha un ranch, e hanno adottato un bambino”. Poi arriva un’improbabile agenzia: “Nordio: Sono stato in Uruguay ma non ho mai incontrato Cipriani. Lo giuro sulla testa di Marco Travaglio”.

Fiorello, le rivelazioni sul finto Sal Da Vinci

Non può mancare l’appuntamento con l’intervista a Sal Da Vinci (finto). Biggio prende spunto da una rivelazione del cantante che ha raccontato di aver lasciato sua moglie per una minigonna. A questo punto Sal-Fiorello chiarisce e scopriamo che oltre a parole come “separazione” e “divorzio”, anche “bikini” e “tanga” lo mettono in crisi facendogli venire un colpo al cuore. Unico rimedio? La fede.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 30 aprile alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Alle 7.10 in replica su Rai 2 con La Mattinanza.