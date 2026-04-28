Fiorello a La Pennicanza, la proposta clamorosa: “Cosa sono per voi 7 milioni”

Fiorello lancia una proposta clamorosa a "La Pennicanza": "Sette milioni di euro cosa sono per voi?". E bacchetta Carlo e Camilla da Donald Trump

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza martedì 28 aprile. I conduttori sono tornati sulla questione del Teatro delle Vittorie. Ma non è l’unico argomento a tenere banco. Infatti, si parla del caso Minetti e della visita di Carlo e Camilla ai Trump con tanto di scambio di Epstein file.

Fiorello, sul Teatro delle Vittorie interviene Vincenzo Mollica

Dopo l’appello lanciato lunedì 27 aprile per salvare il Teatro delle Vittorie, Fiorello mostra il video messaggio postato oggi da Vincenzo Mollica sui social e ha quindi rilanciato l’appello fatto ieri: “Abbiamo saputo anche la base d’asta del teatro: 7 milioni di euro circa“, ironizza lo showman.

Da qui parte quindi il nuovo messaggio: “Facciamo un appello ai miliardari italiani, 7 milioni cosa sono per voi? Lo comprate e lo ridate poi alla Rai, così non possono dire più che ci sono impermeabilizzazioni da fare o che è obsolescente. Mi rivolgo a Giancarlo Devasini, Giovanni Ferrero, Andrea Pignataro, Paolo Ardoino, Francesco Gaetano Caltagirone, Del Vecchio…”, aggiunge Fiorello, elencando alcuni dei Paperoni d’Italia.

Fiorello, ironia sul calcio

Il focus si sposta quindi sul caos nel mondo del calcio: “La questione legata agli arbitri è incredibile, soprattutto quella che chiamano il ‘Gioca Jouer’ del calcio. Il codice segreto in sala VAR era proprio ‘fischiare!’, ‘ammonire!’, ‘rigore!’, ‘in galera!’… naturalmente qualora tutto ciò fosse vero! La giustizia farà il suo corso, sperando finisca in una bolla di sapone, per rispetto del tifoso!”. Sull’ipotesi ripescaggio Italia per i Mondiali, Fiorello aggiunge: “Speriamo di no! Perché ormai non abbiamo più né i giocatori né gli arbitri!”.

Fiorello, tra Carlo e Camilla e il caso Minetti

Non è mancato un commento ironico sull’incontro di Re Carlo e Camilla da Donald e Melania Trump alla Casa Bianca: “Il più pulito c’ha la rogna! In segno di vicinanza si sono scambiati un po’ di Epstein Files…”.

In chiusura, una surreale telefonata dal Quirinale per sentire il commento del ‘Presidente Mattarella’ sulla grazia a Nicole Minetti: “Mi hanno fatto firmare dei fogli e li ho firmati, pensando che chi di dovere avesse controllato… e invece ora mi prendono tutti in giro. Travaglio ha scritto ‘grazie, graziella’ e io aggiungo ‘e grazie al grazie’! Ma con chi lavoro io, con quelli che hanno venduto il Delle Vittorie? Non firmerò più nulla, neppure una constatazione amichevole! Pensate che ho un sacco di grazie da firmare: la grazia a Bastoni, quella alla Ferrari per aver scartato Antonelli… e soprattutto la grazia ad Amadeus per essere andato al Nove!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza mercoledì 29 aprile alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.