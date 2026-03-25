Fiorello a La Pennicanza, la proposta indiscreta al “sostituto” di Daniela Santanchè

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 25 marzo de La Pennicanza. In trasmissione si susseguono le notizie del giorno. Non poteva mancare l’omaggio alla grande Mina che compie 86 anni, proprio all’indomani della scomparsa di Gino Paoli.

E poi è la politica che tiene banco, soprattutto lo showman si sofferma sulla questione Daniela Santanchè e fa un suo commento su chi potrebbe prendere il suo posto, semmai dovesse lasciare la carica di Ministro del Turismo. Non si tratta di un altro dei suoi pronostici, come quelli celebri sul Festival di Sanremo di quest’anno e del 2027, ma è l’aggancio per lanciare la sua candidatura come vice. Ce la farà?

Fiorello omaggia Mina

Un’esplosione di musica apre dunque la nuova puntata de La Pennicanza, con Fiorello che rende omaggio a Mina, la più grande voce italiana, nel giorno del suo compleanno. Lo showman mostra le esibizioni della cantante in “Nessuno” e “Brava”, per poi scatenarsi con “Tintarella di luna” reinterpretata in versione Vasco Rossi, Francesco De Gregori, alla Cannavacciuolo e perfino in stile musical. Gran finale sulle note di “Città vuota”, cantata in sync con un video di sé stesso da giovane.

Fiorello sulle conseguenze del referendum

Fiorello passa poi alla politica, commentando le conseguenze del referendum: “Stiamo vivendo un momento incredibile, Giorgia Meloni non si è arrabbiata!”.

E ironizza: “Ha indotto dimissioni spontanee ma regala vie a chi se ne va: ‘Via Delmastro e Bartolozzi’ e ‘Via Santanchè’, tutte vicine in un incrocio accanto al Palazzo di Giustizia!”. Poi legge i titoli fake: “Meloni era così felice che ha cantato ‘Bella Ciao’. E ancora: “Giorgia Meloni era così abbattuta che per riprendersi ha guardato un documentario sul PD”. Non manca la surreale affermazione di Daniela Santanchè: “Dopo tutte le indagini che mi riguardano dovrei diventare Ministro della Giustizia!”.

Fiorello, la proposta al sostituto possibile di Daniela Santanchè

Spazio anche alle ipotesi di governo riportate dai titoli di giornale: “Qualora Santanchè si dovesse dimettere pare che potrebbe prendere il suo posto Malagò, l’uomo delle Olimpiadi invernali. Lancerebbe sicuramente le vacanze diffuse. Io ce lo vedo però eh! Se Malagò sarà nominato Ministro del Turismo, mi propongo come suo vice”, scherza lo showman.

Fiorello, la videochiamata ai Gemelli di Guidonia

In chiusura un altro momento musicale con la videochiamata ai Gemelli di Guidonia, in scena a teatro con “Intelligenza Musicale”. Fiorello lancia la sfida: “Oggi è il compleanno di Mina ma anche di Elton John, riuscite a metterceli insieme?”. I tre artisti sorprendono con un mash-up e improvvisano il testo di “Insieme” sulla base di “Your Song”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 26 marzo alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.