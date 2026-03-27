Fiorello, a La Pennicanza succede un pasticcio: “Siamo rimasti perplessi”

Mandano in onda la puntata sbagliata, è caos in tv e Fiorello apre "La Pennicanza" con una precisazione: "Abbiamo chiamato tutta la Rai"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza, venerdì 27 marzo. Ma prima di entrare nel vivo della trasmissione, lo showman deve rendere conto di un pasticcio accaduto con La Mattinanza che ha lasciato tutti perplessi. Si è trattato di un grossolano errore non dipendente da lui, ma che ha voluto affrontare in diretta con la solita ironia.

Fiorello, grande pasticcio: cosa è successo

Fiorello apre la puntata de La Pennicanza con una precisazione: “Stamattina alle ore 7:10 doveva andare in onda la replica, invece è andata in onda la replica della replica! Da quando si sono dimessi la Santanchè, Dalmastro, Gasparri, Bortolozzi, le cose stanno andando a rotoli! Il Paese è allo sbando, non funziona niente!”.

Lo showman poi aggiunge con tono ironico: “Siamo rimasti perplessi, appena l’abbiamo visto abbiamo chiamato tutta la Rai, dormivano tutti, ci hanno risposto con voce assonnata…”.

Fiorello, è caos in tv

E il caos si allarga anche alla tv: “Milo Infante è sceso da via Teulada e ha rigato la macchina a Bruno Vespa, gli ha scritto ‘Ore 14’ e ha lasciato le sue tracce ematiche! Se ne stanno dando di tutti i colori per questioni di orari… è tutta una questione di sforo”.

Lo sguardo si sposta poi sulla satira politica: “Fossi in Giorgia Meloni mi preoccuperei. Il centrosinistra dice ‘siamo pronti’. Centrodestra, paura… paurina! Gli Avengers della sinistra fanno paura al centrodestra… ma forse fanno paura anche al centrosinistra! Datevi da fare, lo scontro si fa duro e loro stanno arrivando!!”.

Fiorello si candida come Ministro del Turismo

Sulle dimissioni di Santanchè, Fiorello invece si autocandida, non più come vice: “Il posto ora è vacante. Se mi chiamassero, io lo farei! Io ne capisco di turismo, conosco i problemi dei lavoratori del settore, le loro problematiche. Ho fatto tutti i mestieri del turismo, dal primo gradino della scala fino ad arrivare in cima. Chiamatemi, io ci metto un attimo a lasciare la Pennicanza! Mi basterebbe anche solo andare da Mattarella a giurare, poi! E lo farei cantando “E adesso giuro, giuro”…”, aggiunge intonando il noto brano di Ambra Angiolini.

Fiorello, la telefonata di Renzo Arbore

Momento amarcord con una telefonata a sorpresa, quella di Renzo Arbore, che festeggia oggi i 50 anni de ‘L’Altra Domenica’. “Un programma storico – dice Fiorello -. Poi, parlare di Renzo Arbore in radio è come parlare del Papa in Vaticano. È stato ispirazione per tutti noi. ‘L’Altra Domenica’ fu l’alternativa all’altra domenica, ‘Domenica In’: bellissima, però i giovani in quel momento volevano altro!”.

Arbore ringrazia per i complimenti: “Non avrei mai pensato che dopo 50 anni saremmo stati qui a parlarne… fu una grande esperienza, lanciammo tantissimi personaggi”. Arbore, quindi, chiude la chiamata ‘lanciando’ la clip cult delle Sorelle Bandiera in “Fatti più in là”.

Fiorello, tra i The Kolors e Buffon

Non manca la musica: in diretta in videochiamata ci sono Stash e i The Kolors, che parlano del loro nuovo brano e improvvisano un curioso mash-up tra Gianni Celeste e Michael Jackson. Applausi anche alla Nazionale, ieri vincente contro l’Irlanda del Nord. Il collegamento di ieri con Gigi Buffon ha portato fortuna e in vista della sfida decisiva di martedì, l’ex portiere dell’Italia ha un nuovo messaggio: “Martedì ripetiamo, non si sgarra! Appuntamento irrinunciabile per il Mondiale”, promette il capo delegazione degli Azzurri.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 30 marzo dalle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza con la replica giusta (si spera).