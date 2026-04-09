Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 10 aprile 2026: la svolta tra Johnny e Irene

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 145. Tra Johnny e Irene succede qualcosa di inaspettato: ecco le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026.

Nella puntata precedente di giovedì 9 aprile

Giovedì 9 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Agata continua a mentire sulla ripresa del corso di restauro a Firenze, ma poi si apre con Roberto e gli fa una rivelazione importante. Si scopre che la sorpresa che Botteri ha annunciato alle Veneri non è per Delia; Concetta, con la complicità di Irene, trova la soluzione per evitare una delusione alla ragazza. Nel frattempo, Adelaide ha deciso di lasciare il convento a Roma e, a sorpresa, si presenta a Villa Guarnieri.

Anticipazioni della puntata del 10 aprile 2026

Agata si dimette dall’incarico a Firenze, ma ai suoi racconta l’ennesima bugia. Tancredi comunica a Rosa che si terrà la presentazione del suo libro in Francia e Marcello la incoraggia a partire, regalandole una guida di Parigi. Alle prove generali della recita, tra Johnny e Irene succede qualcosa di inaspettato. Durante la cena organizzata a casa Marchesi, Adelaide, su suggerimento di Matteo, chiede a Ettore e Greta della loro madre e nota una certa inquietudine nei due fratelli che la insospettisce.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 6 al 10 aprile.