Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 aprile 2026: Adelaide colta alla sprovvista

Ufficio stampa Rai Adelaide, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 146. Ecco le anticipazioni di lunedì 13 aprile

Nella puntata precedente del 10 aprile

Venerdì 10 aprile avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Agata si dimette dall’incarico a Firenze, ma ai suoi racconta l’ennesima bugia. Tancredi comunica a Rosa che si terrà la presentazione del suo libro in Francia e Marcello la incoraggia a partire, regalandole una guida di Parigi. Alle prove generali della recita, tra Johnny e Irene succede qualcosa di inaspettato. Durante la cena organizzata a casa Marchesi, Adelaide, su suggerimento di Matteo, chiede a Ettore e Greta della loro madre e nota una certa inquietudine nei due fratelli che la insospettisce.

Anticipazioni della puntata del 13 aprile 2026

Caterina, ansiosa di presentare i bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, chiede un parere al padre. Agata ha deciso di restare al Paradiso e di rinunciare a Firenze, ma non sembra del tutto convinta. Johnny scopre che Irene non farà più parte della recita, ufficialmente per impegni legati al matrimonio imminente. Ettore annuncia che sua madre potrà essere presente alle nozze con Odile, spiazzando Adelaide, che, però, vuole andare fino in fondo ai suoi sospetti.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile.