Romina Power, il segreto delle sue ampie tuniche e la foto irriconoscibile

Fonte: IPA Romina Power

Romina Power ha inaugurato uno stile fatto di ampie tuniche, caftani e sandali flat che è presto diventato sinonimo di eleganza raffinata, amatissimo tra le donne che frequentano i salotti dell’alta società, da Marta Marzotto a Fernanda Casiraghi, suocera di Carolina di Monaco, passando per Cristina Parodi.

I look di Romina Power, tuniche e caftani

È da decenni che Romina Power non perde occasioni per mostrarsi con le sue ampie tuniche che spaziano dal bianco immacolato al fucsia più accesso. Il look è sempre lo stesso sia che sia ospite di qualche trasmissione televisiva, magari a Domenica In dalla sua amica Mara Venier, sia che si esibisca in qualche concerto con il suo ex Al Bano, sia che venga invitata a qualche evento glamour o sfili su un red carpet.

Fonte: Getty Images

Come Carla Fracci che si vestiva sempre di bianco o di avorio, il tratto distintivo di Romina Power sono i caftani e le tuniche che abbina a dei pantaloni larghi e comodi. Gli abiti morbidi sono realizzati in stoffe leggere e delicate e possono essere a fantasia o impreziositi da qualche ricamo. Romina spazia nella tavolozza dei colori. Molto spesso indossa il fucsia, ma anche il rosso e il giallo che danno energia. Un’altra tonalità che le dona molto è il turchese. Ma anche il bianco è tra i suoi preferiti, magari impreziosito da paillettes e lustrini che brillano sotto i riflettori.

Come i caftani non mancano mai nel guardaroba di Romina Power, allo stesso modo le uniche scarpe che indossa sono quelle flat. Ballerine e soprattutto sandali, in questo caso i modelli spaziano dai più semplici infradito a quelli gioiello con cristalli e pietre. A volte però la cantante rinuncia del tutto alle calzature e si esibisce scalza.

Fonte: IPA

Perché Romina Power indossa sempre la tunica

Da anni ci si è interrogati su questa scelta di stile di Romina Power e sono state fatte diverse ipotesi. La più semplice è che trovi particolarmente comodi ed eleganti i caftani perché morbidi coi loro volumi ampi, permettendole di muoversi senza costrizioni sul palco pur dandole quell’aurea regale ed elegante necessaria a un’artista.

Si è anche pensato a una questione di salute. Nel 2019 Romina è stata operata a un ginocchio e il completo caftano, pantalone largo e tacco piatto sono l’ideale per salvaguardare articolazioni e stile.

Fonte: IPA

Infine, c’è chi ha visto in questa svolta nel look un richiamo alla sua adesione al buddismo, perché in qualche modo il suo abbigliamento sembra riecheggiare le tuniche dei monaci.

In ogni caso, Romina Power è in ottima compagnia. I caftani sono considerati estremamente chic. Per esempio, Fernanda Casiraghi, madre di Stefano e nonna di Charlotte Casiraghi, creò una casa di moda, Zilea, che si è specializzata, tra le altre cose, nella realizzazione di tuniche sartoriali.

Romina Power su Instagram irriconoscibile

Nel frattempo Romina, molto attiva su Instagram, ha recentemente pubblicato sul suo profilo una foto in cui è praticamente irriconoscibile. Aveva 12 anni e si trovava Cobham Hall nel Kent dove frequentava un collegio. Lo scatto è in bianco e nero, la Power indossa un golf a V e una gonna a quadretti, probabilmente la divisa scolastica, e sorride all’obiettivo.

Molti dei suoi fan hanno commentato l’immagine riempiendola di complimenti: “Eri e sei un incanto”, “Meravigliosa”, “Così carina”, “Una vera dolcezza”.