“Oggi è un altro giorno”, Romina Power: chi è stato il suo grande amore prima di Al Bano

Romina Power compie 70 anni: “Non sono invecchiata, sono una sopravvissuta”

Dopo una stagione travolgente e ricca di successi, Serena Bortone mette fine al suo show di punta con un appuntamento eccezionale. Nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, ha avuto come ospite nientemeno che Romina Power: “L’anno scorso ci hai portato fortuna, quindi ti ho invitata di nuovo” – ha esordito la conduttrice. E, con grande gioia, l’artista ha risposto all’invito tornando in studio per un’intervista speciale.

Romina Power, il suo primo amore

La sua presenza riesce ogni volta a bucare lo schermo: Romina Power è quel personaggio che può letteralmente svoltare le sorti di un programma. Cosa che, in effetti, ha fatto anche stavolta regalando al pubblico una lunga confessione tra carriera e vita privata, svelando anche qualche dettaglio molto curioso sul suo passato sentimentale. Sempre sorridente e con l’aria un po’ sognante, è tornata rapidamente indietro nel tempo per raccontare quello che è stato il suo primo grande amore, il Principe Stanislas “Stash” Klossowski.

“È stato un colpo di fulmine a ciel sereno” – ha ammesso Romina, parlando del loro primo incontro avvenuto durante una cena a casa del miliardario Paul Getty – “Avevo 15 anni. Pensavamo di andare a sposarci in Scozia, perché lì non serviva il permesso dei genitori”. La differenza d’età non sembrava spaventarli, sebbene lui avesse già 25 anni e lei fosse ancora una ragazzina. Insieme, sognavano un futuro ricco d’amore. Ma qualcosa è andato per il verso storto, e la relazione si è spenta pian piano. Da parte sua, la Power aveva già trovato qualcun altro che stava facendo breccia nel suo cuore.

“Ho iniziato a fare i musicarelli italiani, e sul set chi mi incontravo tutti i giorni? Al Bano!” – ha raccontato ai microfoni della Bortone – “Pensa, ci siamo sposati almeno 4 volte nei film, ancor prima che nella realtà”. Lavorando insieme per lungo tempo, tra di loro è scoppiata la passione. Ma stavolta è stato un amore più maturo, più consapevole: “C’è stato il tempo per studiarsi a vicenda, con tutte le pause sul set. Ci siamo conosciuti e frequentati. Meno male, perché ho avuto quattro bellissimi bambini” – ha concluso Romina.

Romina Power, il legame con la figlia

Proprio in studio, presente come ospite fissa ormai da mesi, c’è la sua ultimogenita Romina Jr. Tra le due il legame è fortissimo, fatto di teneri abbracci e di frecciatine che hanno continuato a scambiarsi per tutto il tempo, nel salottino di Oggi è un altro giorno. Solo qualche ora fa, ben lontano dai riflettori, Al Bano e Romina Power si sono riuniti per festeggiare il 35esimo compleanno della figlia, al quale ha partecipato anche Cristel – giunta appositamente dalla Croazia, dove vive con la sua famiglia.

Nel corso di questa straordinaria ultima puntata dello show di Rai1, c’è stata anche un’altra piccola sorpresa. Prima dei saluti finali, Romina Jr è ufficialmente uscita allo scoperto con il suo fidanzato Stefano Rastelli, uno dei registi di Oggi è un altro giorno. Il loro amore, nato con il “benestare” di Serena Bortone, sembra andare a gonfie vele tanto che ormai non si nascondono più – come i più attenti avranno notato anche dalle tantissime foto della festa di compleanno di Romina. Insomma, la stagione si è conclusa nel migliore dei modi: all’insegna dei sentimenti, che legano madre e figlia ma anche due persone innamorate.