Romina Carrisi incinta a “Verissimo”: conferma tutto e svela il sesso del bebè

Romina Carrisi ha fatto il suo ingresso nello studio di Verissimo in tutto il suo splendore con il pancione in bella mostra. Finora era stata soltanto un’indiscrezione, lanciata da Diva e Donna, ma ormai non ci sono più dubbi. La figlia di Al Bano e Romina Power è in dolce attesa del suo primo bebè e non potrebbe essere più felice al fianco del compagno Stefano Rastelli. E al pubblico di Silvia Toffanin ha voluto regalare in esclusiva una grande emozione, svelando il sesso del nascituro.

Romina Carrisi è incinta, perché ha tenuto segreta la gravidanza

La puntata di Verissimo del 7 ottobre è iniziata all’insegna delle grandi emozioni. Silvia Toffanin ha accolto una Romina Carrisi a dir poco splendida, con il pancione ormai ben visibile che ha confermato quanto si vociferava già da qualche settimana: la figlia di Al Bano e Romina Power è in dolce attesa del suo primo figlio con il compagno Stefano Rastelli.

L’indiscrezione di Diva e Donna ci aveva visto giusto. Romina Jr ha spiegato alla conduttrice che ha scelto con consapevolezza di tenere nascosta la gravidanza per questi mesi: “Ho provato a vivere questo momento da sola e con i familiari, non volevo renderlo pubblico troppo presto“, ha ammesso, spiegando come ha scoperto di essere incinta. Dopo lo special dedicato ai 40 anni di carriera di papà, è volata in Croazia dalla sorella Cristel per trascorrere qualche giorno insieme ma già si sentivano i primi “sintomi”. Così ha fatto un test di gravidanza e a quel punto non ci sono stati più dubbi: avrebbe presto accolto tra le braccia il suo primo bebè.

Romina Carrisi svela il sesso del bebè in tv

“Lo volevamo entrambi”, ha ammesso Romina Carrisi parlando di questa importante novità nella sua vita. Una gioia immensa anche per il compagno Stefano Rastelli, con il quale sta vivendo una storia d’amore intensa e profonda dopo essersi conosciuti negli studi di Oggi è un altro giorno.

In un mix di paura e adrenalina, la giovane figlia d’arte sta vivendo con estrema consapevolezza questo periodo felice, conscia del fatto che avrà dalla sua parte tante persone pronte a supportarla, dalla sorella Cristel alla mamma, fino a papà Al Bano talmente entusiasta alla notizia della gravidanza da rischiare di spifferare tutto prima del tempo.

L’intervista a Verissimo è stata l’occasione per svelare il sesso del bebè: sarà un maschietto e nascerà il 14 gennaio 2024. C’è ancora tempo ma il compagno Stefano sta già pregustando il momento in cui abbraccerà il suo primo figlio maschio, il terzo dopo le figlie più grandi nate dalla sua precedente relazione e che a sorpresa hanno inviato dei videomessaggi a un’emozionatissima Romina, che non è riuscita a trattenere le lacrime. “Da quando ci sei tu nella vita di nostro papà lui è molto più sereno e siamo felici di averti in famiglia” ha detto la primogenita, “Sarai una madre fantastica” ha incalzato la seconda. E lei, in tutta risposta, ha ammesso quanto si senta fortunata ad aver incontrato loro, parte della sua splendida famiglia allargata.