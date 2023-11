Fonte: IPA I pancioni vip del 2023

Novembre, il mese di Ylenia. Romina Power si porta una profonda ferita nel cuore, che cura con i ricordi più belli della sua primogenita scomparsa nel nulla nel 1994. Eppure, nonostante il grande dolore, non ha mai smesso di sorridere. Lo ha fatto grazie ai suoi figli – Yari, Cristel e Romina Jr – che sta per renderla nonna per la quarta volta. Una gioia immensa per tutta la famiglia, che non vede l’ora di conoscere il piccolo che la figlia minore di Al Bano porta il grembo da qualche mese.

Romina Carrisi in dolce attesa, il video con la futura nonna emoziona

La nascita del bambino è attesa per la metà di gennaio, proprio come ha specificato Romina Power in un commento, ma grazie ai controlli mensili è già possibile vedere le dolcissime sembianze del nascituro. A postare il video è la futura mamma Romina Jr – che in famiglia chiamano “Uga” – in cui compare anche un’orgogliosissima nonna che fissa lo schermo con sguardo innamorato. Lei, che per le sue figlie ha dato tutto, non poteva provare una felicità più grande.

“When Mom met Baby 🥰 Grazie @artemisia_lab per l’appuntamento mensile con il mio bambino con la mia ginecologa Dott. Stefania Grande. Oggi nonna @rominaspower l’ha visto per la prima volta❤️❤️❤️ @mariastellagiorlandino @stefanorastelli1”, ha scritto la futura mamma su Instagram, mentre il commento della nonna non si è fatto attendere: “Che bello vedere il mio nipotino in diretta”.

Prima di annunciare la sua gravidanza, la figlia di Al Bano e Romina si è presa del tempo. Le voci si sono però rincorse rapidamente nonostante lei non le abbia mai confermate. Fino alla sua ultima ospitata nel salotto di Verissimo, dove ha mostrato il suo bellissimo pancione a Silvia Toffanin e a tutto il pubblico. In studio ha anche scoperto di essere in attesa di un maschio.

Chi è il compagno di Romina Carrisi

Si sono conosciuti grazie a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e da quel momento non si sono più lasciati. Stefano Rastelli è un volto noto del mondo dello spettacolo e della tv, essendo un professionista del dietro le quinte. E, nonostante la grande differenza d’età che li divide, oggi sono più uniti che mai e pronti ad allargare la famiglia. Di lui, ha raccontato: “Abbiamo iniziato a convivere dopo solo cinque mesi, da subito, io mi trovo a mio agio con lui. Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e che riesce a capirti”. Il compagno di Romina Carrisi è già papà di due figli.

Nel corso della sua intervista a Verissimo, ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di tenere segreta la gravidanza: “Sono incinta di cinque mesi e mezzo. Mi sono reclusa questa estate con mamma, ho provato a vivermi questo momento da sola, con i miei familiari, non volevo rendere la gravidanza pubblica troppo presto. Il 14 gennaio dovrebbe nascere”.

Ha poi raccontato di aver abortito in passato e di non sentirsi ancora perfettamente pronta: “Ho aspettato tanti anni per diventare mamma, ma non sono pronta. Ho paura ma ho un sistema di supporto, mia sorella starà con me, mi aiuterà. Poi c’è la mamma. Quando sono rimasta incinta era molto entusiasta. Papà all’inizio mi disse una parola pugliese irripetibile, è molto contento, premuroso, mi accudisce più del solito”.