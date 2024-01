Fonte: IPA Romina Carrisi

Romina Carrisi è diventata mamma. La quarta figlia di Al Bano e Romina Power ha dato alla luce un bellissimo bambino, dopo un travaglio lungo e difficile, ed entrambi godono di ottima salute. Ad annunciarlo è stata la famiglia attraverso una nota AdnKronos, nella quale si specifica che il piccolo è venuto alla luce alle 22,39 del 24 gennaio. Axel Lupo, questo il nome scelto per il nuovo arrivato, è inoltre il primo figlio di “Uga” e di Stefano Rastelli, il compagno che ha conosciuto a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone.

Il nome antico scelto da Romina Carrisi per il suo primo figlio

Non si chiama Al Bano. Romina Carrisi lo aveva detto e ha mantenuto la promessa. Il suo primo bambino, arrivato quasi in maniera inaspettata dopo un passato complicato e un aborto che ha raccontato durante una puntata di Verissimo, si chiama Axel Lupo. Un nome che sembra in linea con le scelte di famiglia, che con l’anagrafe ha di certo un rapporto molto particolare, e che prima del parto aveva definito come “antico”.

“Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo“, aveva spiegato in una lunga intervista resa a Confidenze prima della nascita del piccolo, in cui aveva inoltre spiegato di avere un rapporto ancestrale con la maternità, che le deriva dalla tradizione con la tradizione contadina appresa dall’amata nonna Jolanda. Gli ultimi mesi di gravidanza, comunque, sono stati tutt’altro che semplici: “Sono sempre stanca, desidero solo dormire e aspettare che arrivi il termine per conoscere finalmente il mio bambino”.

Perché non ha detto subito di essere incinta

Prima le indiscrezioni insistenti, poi l’annuncio quando il pancione era davvero visibile. Romina Carrisi ha scelto di vivere la sua gravidanza nella più totale riservatezza, proprio come aveva fatto sua sorella Cristel, e ha deciso di rivelare al pubblico di essere in attesa di un bambino solo quando la sua condizione era in stato avanzato e finalmente serena. “I primi mesi è meglio evitare attenzioni inutili”, aveva detto, dichiarando apertamente di voler preservare la sua intimità.

Per lei è il primo figlio con Stefano Rastelli, il compagno di vita – molto più grande di lei – che ha conosciuto nel salotto di Oggi è un altro giorno e col quale ha deciso che poteva essere finalmente mamma. Il suo passato, infatti, racconta una storia molto diversa e dolorosa sulla maternità. E, quando ancora non si sentiva pronta per essere mamma, ha deciso di abortire. Il suo racconto era arrivato proprio nei mesi felici in cui aspettava Axel Lupo: “Nessuna donna vorrebbe mai abortire, perché vai anche contro natura. Però volevo creare una famiglia per un bambino, non volevo essere una mamma single o che mio figlio vivesse con il dubbio di un padre. Mi sono trovata costretta ad abortire”.

Un dolore che appartiene al passato ma che oggi l’ha resa consapevole della donna che è diventata. Il piccolo ha già dei cugini che non vedono l’ora di conoscerlo. La sorella Cristel è infatti già mamma di Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Ryo Ines.