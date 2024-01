Fonte: IPA/Ansa Romina Carrisi e Fiorello

Romina Carrisi è appena diventata mamma di Axel Lupo, un bellissimo bambino che ha avuto dal suo compagno Stefano Rastelli. Aveva promesso che il suo nome sarebbe stato unico e così è stato, sebbene la sua scelta abbia già scatenato l’ironia trascinante di Fiorello che l’ha commentato in diretta a Viva Rai2!. Le sue parole non sono però piaciute alla figlia di Al Bano e Romina Power, che è intervenuta su Instagram per rispondere allo showman e dirsi molto dispiaciuta per le parole sentite all’interno del suo programma.

Cos’ha detto Fiorello

“La Nasti la vorrebbe chiamare Barbie, ma nessuno approva. Vi prego, pensateci bene. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Tra i possibili altri nomi anche Kimberly e Jennifer: ma dei nomi normali? Assunta, Valentina, Susanna. È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco (il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ndr). Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina… gli amici la chiamerebbero Blatty”, ha scherzato Fiorello su Rai2, ma Romina Carrisi pare non aver proprio gradito la sua ironia.

La sua risposta è arrivata su Instagram ed è sembrata tutt’altro che divertita: “Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Sì… certo… si fa per ridere ma questo è puro bullismo non sano umorismo”. E ancora: “Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neomamma mi dispiace”.

Quando è nato Axel Lupo

Il primo figlio di Romina Carrisi e Stefano Rastelli è nato il 24 gennaio con parto naturale in un ospedale di Roma, alle 22,39 e dopo un travaglio durato 14 ore. La mamma e il piccolo stanno bene, ma lei ha aspettato un po’ prima di dare l’annuncio della sua nascita attraverso Instagram. La notizia è invece arrivata da AdnKronos con una nota della famiglia: “Il bambino e la mamma godono di ottima salute”. La notizia della gravidanza era stata data a Verissimo, quando il pancione era ben visibile, e per scelta dei futuri genitori che hanno preferito vivere in riservatezza i primi mesi.

Qualche ora dopo, è arrivato il post della neomamma che con grande gioia ha condiviso la prima foto del suo bambino, 3 kg e 100 grammi alla nascita, avuto dall’amore per il regista Stefano Rastelli, conosciuto a Oggi è un altro giorno: “Quel mento… Lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate. Benvenuto amore Axel Lupo. I nostri cuori sono pieni”. La nonna Romina Power, invece, non potrebbe essere più felice: “La fossetta più adorabile, da baciare. Ben arrivato, Axel Lupo, baby della mia baby. Ti adoro!”.

Dopo alcuni giorni di ricovero al Fatebenefratelli di Roma, Romina Carrisi e il piccolo Axel Lupo sono tornati a casa. Il papà si è invece recato all’anagrafe per la registrazione, incrociando diversi fotografi sulla sua strada. A condividere la foto del divertente appostamento è stata proprio la neomamma, che ha scherzato nelle sue stories di Instagram: “Romantica passeggiata verso l’anagrafe questa mattina”.