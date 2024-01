Fiorello su Ilary Blasi a Viva Rai2!: “Non c’è stato solo un caffè. Era latte e soia”

Fonte: Getty Images Fiorello, "Viva Rai2!"

L’irriverenza di Fiorello colpisce ancora. Nella puntata di Viva Rai2! del 26 gennaio nel mirino c’è Ilary Blasi e le rivelazioni scomode di Iovino che racconta come tra lui e l’ex di Totti “non c’è stato solo un caffè”. E nella versione dello showman arriva la replica della diretta interessata.

Viva Rai2!, puntata finale della settimana

Puntata ricca di colpi di scena quella di Viva Rai2! tra lo scoop di Sanremo e il gossip su Ilary Blasi. Dunque, si chiude col botto anche la seconda settimana del nuovo anno di Viva Rai2!: il mattin show condotto da Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e tutta la banda, anche in questo venerdì ha suonato la sveglia nelle case degli italiani con la solita dose di buonumore.

Fiorello, frecciatina a Ilary Blasi

Si parla di gossip nella puntata del 26 gennaio. L’attenzione ricade sulle ultime vicende che riguardano la Blasi: “C’è la versione di Iovino, ‘con Ilary incontri intimi’ – spiega -. Ma i personal trainer sono come i preti, hanno il segreto professionale! Ancora, lui dice ‘non c’è stato solo un caffè’. La Blasi smentisce e dice: era latte di soia. E il cornetto? L’ha preso Totti“. Ma non finisce qui: “Ilary ha rivelato che dopo il libro e il documentario, farà anche un musical!”.

Dalla Blasi si passa a Chiara Nasti, incinta per la seconda volta: “La prima me la so persa – scherza Fiorello -. Se è femmina la vorrebbe chiamare Barbie, ma nessuno approva. Vi prego, pensateci bene. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Tra i possibili altri nomi anche Kimberly e Jennifer: ma dei nomi normali? Assunta, Valentina, Susanna. E’ nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina… gli amici la chiamerebbero Blatty”, conclude scherzando lo showman.

Fiorello, Amadeus annuncia i duetti di Sanremo 2024

E poi il grande annuncio su Sanremo 2024. In diretta c’è nuovamente Amadeus che in videochiamata, prima assonnato dal letto del suo albergo e quindi durante la colazione in pigiama, ha ufficializzato i duetti del Festival di Sanremo. Trenta esibizioni con cantanti e ospiti speciali, che si terranno nella ‘serata cover’ di venerdì. E non poteva mancare l’ironia di Fiorello: “Un seratone, Ama. Prevedo che finirà per le 6 del mattino, con noi che andremo in onda dopo…”.