Fiorello su Jannik Sinner a Viva Rai2!: “Tutti i politici sul carro del vincitore”

Fonte: IPA "Viva Rai2", Fiorello

Fiorello non poteva esimersi di parlare di Jannik Sinner all’indomani della sua vittoria leggendaria. E così a Viva Rai2!, nella puntata di lunedì 29 gennaio, l’ironia corre sulla rete da tennis: “Secondo la Meloni, era dai tempi delle primarie del Pd che non si vedeva un rosso vincere”.

Al via una nuova settimana all’insegna del buonumore con il Mattin Show dei record, che anche oggi ha suonato la sveglia dalle 7 del mattino in diretta dal ‘glass’ del Foro Italico, in compagnia di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutta la banda.

Fiorello sulla vittoria di Jannik Sinner

Dopo la chiusura di settimana scorsa con le rivelazioni di Iovino su Ilary Blasi, si parte naturalmente dalla notizia di cui tutti parlano: la vittoria di Jannik Sinner agli Australia Open (festeggiata anche da sua mamma). “Tutti i programmi sono iniziati così, anche le previsioni del tempo, persino il Papa domenica durante l’Angelus. Tutti sul carro del vincitore!” commenta Fiorello.

“Tutti i politici hanno fatto qualche dichiarazione in merito. La Meloni, ad esempio, ha dichiarato che era dai tempi delle primarie del Pd che non si vedeva un rosso vincere”. E rincara la dose: “Daniela Santanchè, addirittura, al posto del viso della Venere di Botticelli ha sostituito la foto di Sinner: la campagna ora si chiama Open to Australia”.

E così anche Fiorello e la sua squadra si sono vestiti da “Carota Boys” in onore di Sinner e su Instagram commentano: “Carotini belli 😂”, “Adoro”, “Siete come le carote piacciono a tutti e a chi non piace la deve mangiare lo stesso perché fa bene 😂😂😂”.

Fiorello a Viva Rai2!: “Mattarella non ha pace”

Non poteva mancare poi un commento sulla politica, dopo che ieri sera al Quirinale si è tenuta una cena con i vertici Italia – Africa. “Salvini pensava di trovarsi sul set di un film di Matteo Garrone “, scherza lo showman tra le risate in studio.

“Mattarella non ha pace” – continua – “ora dall’Australia gli porteranno le racchette, le palle, le maglie sudate. Ogni volta casa di Mattarella sembra Decathlon”. Ma Fiorello ne ha per tutti e non risparmia nemmeno per Elly Schlein, all’annuncio, da parte del Pd, di un sit in durante Sanremo.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

“A quanto pare quelli del Pd sostengono che l’informazione Rai sia troppo di destra. Ragazzi vi diamo un consiglio!” avverte Fiorello. “Se andrete a viale Mazzini il 7 febbraio, troverete solo la kenzia di Coletta. I vertici Rai saranno tutti a Sanremo, soprattutto nella serata dei duetti, perché nei duetti ci sarà anche Roberto Sergio. Venite a Sanremo, vi ospitiamo noi!”. Ma non finisce qui. Fiorello risponde ai titoli dei giornali che recitano “La solitudine di Elly Schlein” dedicando alla Segretaria del Pd un’inedita cover in italiano di “Are You Lonesome Tonight”, mentre i ballerini di Viva Rai2! si stringono intorno a lui, indossando delle maschere con il volto di Schlein.

Tra le sorprese di questa prima puntata della settimana anche un collegamento in diretta con Alessia Marcuzzi, che venerdì, durante la puntata di VivaRai2!, si collegherà in diretta da Sanremo per scoprire come si chiamerà il glass da cui lo showman trasmetterà durante il Festival.