Fiorello a Viva Rai2!, Carmen Russo chiude in sottoveste al semaforo

Ultima puntata della settimana, quella di oggi 3 maggio, di Viva Rai2!. Fiorello chiama per la performance al semaforo Carmen Russo che si lancia in un passo a due con Angelo Madonia sotto la pioggia e sotto lo sguardo attonito degli automobilisti.

Fiorello, ultima puntata della settimana di Viva Rai2!

“Evviva, evviva il venerdì”, risuona l’ormai iconica sigla del venerdì nel glass di Viva Rai2!, prima dell’ultima settimana di programmazione (si concluderà venerdì 10 maggio). In occasione dei David di Donatello, Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e tutto il cast, omaggia il grande genio di Federico Fellini con una speciale esibizione a Fontana di Trevi. Ospiti d’eccezione: Gabriele Muccino, Carmen Russo e Angelo Madonia.

In puntata, la politica del nostro Paese continua ad essere argomento di dibattito: “Parliamo di Europee, sembra un bar di Guerre Stellari – scherza Fiorello – Perché adesso c’è questa storia del ‘detto’ da quando la premier se ne è uscita con ‘Io mi chiamo Giorgia Meloni detta Giorgia’ – ed inizia così a leggere una lista ironica di nomi di candidati – Letizia Maria Brichetto Arnaboldi detta Letizia, Domenico Lucano detto Mimmo, Alessandro Cecchi Paone detto Pavone, Alessio D’Amato detto Damato Candidato, Sergio De Caprio detto Capitano Ultimo detto Capitano. Incredibile, fossi stato io a candidarmi mi sarei chiamato “Detto”.

Fiorello sul caso Maionchi-Ferro

Si parla poi della recente lite tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi, ex-manager dell’artista: “Ecco i titoli dei giornali: ‘La versione di Mara, i miei erano solo consigli in buona fede’, ‘Mara ha una memoria di Ferro’, tutti i titoli su questo. Mara, Tiziano, chiamatevi! Perché parlarsi tramite giornali? Io ho degli amici che hanno una compagnia telefonica e vi possono fare una buona tariffa “You and Me” – scherza lo showman, per poi dedicare “Sere Nere” ai due, in una versione inedita”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Fiorello sui David di Donatello punzecchia Paola Cortellesi

“Notate la nostra eleganza? Oggi è giornata di Cinema”, così Fiorello introduce l’argomento David di Donatello, in onda stasera su Raiuno. “C’è Ancora Domani al top con 19 candidature. Posso dire? Ha più candidature lei che elettori Calenda. Non solo la Cortellesi, ma anche 15 candidature per Garrone. Anche mio fratello candidato come miglior regista esordiente – e conclude scherzando – In anteprima la scaletta: Paola sale sul palco per ritirare la statuetta… Titoli di coda!”.

Carmen Russo a Viva Rai2!

Carmen Russo ha l’onore di chiudere la settimana di Viva Rai2!, in attesa che la trasmissione termini per davvero venerdì 10 maggio nella disperazione totale dei fan. Carmen Russo è invitata a esibirsi al semaforo con Angelo Madonia. La showgirl indossa un abito sottoveste rivestito di paillettes e sfida la pioggia pur di essere all’altezza della situazione. Ricordiamo ancora la performance strepitosa al semaforo di Virginia Raffaele.

Finalmente scatta il verde e Carmen e Angelo scendono in pista sotto lo sguardo attento di Enzo Paolo Turchi e quello attonito degli automobilisti.

Sul profilo Instagram di Viva Rai2! scrivono: “No ma,vi prego…voglio un cameraman che riprenda le facce di quelli al semaforo…😂😂😂😂😂”; “Voi immaginate la gente al semaforo 😂😂”; “Braviiii!😍 Semaforo super ambito👏👏👏👏”; “Bravissimi ma Carmen fantastica “. Il tutto si conclude con un bel casqué sul cofano di un’auto ferma al semaforo.