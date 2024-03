Fiorello a Viva Rai2!, Virginia Raffaele diventa Marina Abramovic

Fiorello invita oggi a "Viva Rai2!" Virginia Raffaele che si trasforma in Marina Abramovic e manda Roma in tilt. "La vogliamo tutti i giorni"

Fiorello a Viva Rai2!, nella puntata di oggi 27 marzo, chiama Virginia Raffaele che si trasforma nell’artista Marina Abramovic e si lancia nella performance al semaforo. Semplicemente pazzesca. Il pubblico del matin show impazzisce per lei e tutti la vogliono a condurre il Festival di Sanremo.

Fiorello sfida la pioggia con Virginia Raffaele

Nonostante il tempo sulla Capitale continui a non essere dei migliori, la giornata sembra più bella di quello che non sia quando inizia con Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari, tutta la banda di Viva Rai2! e il pubblico di fedelissimi presenti al glass. Tra una notizia del giorno e un’altra, oggi è un testa a testa di ironia tra Fiorello e l’ospite della puntata: Virginia Raffaele.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Fiorello, tra il mistero di Bansky e lo scandalo Puglia

La puntata inizia cercando di svelare il grande mistero dell’identità dello street artist Banksy: “Nessuno sa chi sia” – dice Fiorello, per poi inquadrare una fotografia – “Guardate la notizia: ecco la ripresa amatoriale che svelerebbe l’identità dell’artista. Questo è il gomito, la maglietta, la mano… ragazzi, è Roberto Sergio, l’AD della Rai! È lui che fa questi disegni”. Si menziona poi il commento della Rai su Amadeus: “La Rai tratta con Amadeus. ‘È e resta un valore aggiunto’. Capito cosa ti hanno detto? Che sei un valore aggiunto, la Rai ha già un valore, ti danno dell’aggiunto” – scherza con l’amico.

Si torna a parlare nuovamente dello scandalo della regione Puglia e della recente dichiarazione del governatore Michele Emiliano: “Non sa se si chiama Michele o Emiliano. ‘Con il sindaco Decaro siamo amici fraterni’, tanto che gli ha regalato un’agendina con tutti i numeri dei boss” – aggiunge con ironia il conduttore – “Emiliano, non dica nulla per difendere Decaro, ogni volta che parla dall’ufficio del sindaco si sente imprecare” – ed ecco che la banda si cimenta in un’imitazione del dialetto pugliese.

Fiorello difende Beatrice Venezi

In puntata si discute delle critiche rivolte alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi: “Hanno criticato la Venezi, direttrice di orchestra, perché dicono sia di destra. Non puoi essere di destra! Perché sei di destra? Scherziamo ovviamente, ognuno è libero di essere quello che vuole… Hanno criticato la Venezi, quella del prodotto dei capelli. Quando la vedono dirigere dicono ‘Guarda chi c’è, quella dei capelli!’” – scherza Fiorello in merito alla foto che la ritrae in una posa simile alle pubblicità di shampoo per capelli – “A Palermo sono stati sospesi due professori di orchestra. Eh no, lei è libera di essere di destra, ma loro hanno il diritto di criticare, in maniera educata. I due erano iscritti non al Partito Democratico, si chiama Spartito Democratico”.

Virginia Raffaele, irresistibile Marina Abramovic

Virginia Raffaele, super ospite di oggi a Viva Rai2!, è la vera ciliegina della puntata. L’attrice, imitatrice, presentatrice si trasforma in Marina Abramovic. Indossa l’inconfondibile soprabito lungo e rosso dell’artista di origini serbe e una parrucca scura con treccia laterale. Si piazza al semaforo e appena scatta il rosso si esibisce in una performance con tre palline che immancabilmente lancia sui poveri malcapitati.

Il pubblico di Fiorello impazzisce per lei e scrivono sul profilo Instagram della trasmissione: “Ma nessuno ha mai pensato che Virginia sarebbe perfetta per presentare Sanremo? Non le manca nulla!”; e ancora: “Ma uno show televisivo presentato da Virginia e Fiorello?? Sarebbe il top! Prossimo festival di San remo magari”; “Virginia alto livello 👏😍”; “Che performance grande Virginia 😂😂😂❤”. Insomma il traffico di Roma va in tilt per lei.

E quando Virginia Raffaele e Fiorello si ritrovano al bagno insieme, è magia pura. Adesso tutti vogliono loro due e basta: “Stupendi dovete fare Sanremo insieme”; “Vi vogliamo insieme sul palcoooo”. Ma soprattutto vogliono lei sempre a Viva Rai2!: “to crepando dalle risateeeee. Virginia tutti i giorni a viva Rai 2 please ✈️✈️”.