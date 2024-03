Fiorello a Viva Rai2!: “La Rai fuorilegge, è finita! Ciao a tutti”

Fiorello ancora una volta nella puntata di Viva Rai2! di oggi, 14 marzo, mette il buonumore, anche grazie alla complicità di Giorgia che si presta a un’esilarante scenetta in fila alla posta. Mentre il corpo di ballo incanta con una performance strepitosa. Ma non può mancare l’ironia che colpisce ancora una volta la Rai.

“Evviva, evviva è giovedì!”: inizia così una nuova mattinata all’insegna dell’allegria in compagnia della mitica banda di Viva Rai2!, guidata da Fiorello con Biggio, Casciari e tutto il cast. Fiorello e i suoi complici, oggi elegantissimi in gonna nera, dettano il ritmo della giornata a suon di battute e notizie del giorno.

Fiorello sul libro del Papa Fiorello: La Rai è “fuorilegge”

Presto in arrivo nelle librerie il libro scritto da Papa Francesco. Tra le rivelazioni più scottanti che si potranno leggere: “C’è chi in Vaticano speravo che morissi, non mi chiameranno mai Papa Emerito”. Al conduttore non sfugge la veloce battuta: “Perché Francesco lo sa, vive in Italia, sa che la parola ‘emerito’ è spesso accompagnata da… un’emerita testa di… a lui così non lo chiamate!”.

Si commenta poi un altro aneddoto interessante della vita del Pontefice, ovvero che non guarda più la televisione dal 1990: ”Adesso lui guarda solo la piattaforma che hanno in Vaticano, Papazon Prime. Guarda solo Fazio, poi si va a confessare!”.

Tra la rassegna di oggi un importante sviluppo da parte del Parlamento Europeo: “Media Freedom Act: l’okay del Parlamento Europeo. Fdi e Lega si astengono. La Rai è “fuorilegge”. Il conduttore spiega poi: ”Cosa significa? Che finalmente la politica è fuori dalle televisioni europee.” Fiorello offre uno sguardo su cosa questo possa significare per l’intrattenimento in Italia: “Se alla Rai togli tutta la politica, è finita, ciao a tutti! Voglio vedere se passa questa cosa come si fa. Io potrei essere un vertice Rai, non essendo un politico. Mi sto già facendo i capelli a punta, a vertice Rai.”

E sempre in tema di politica italiana, si parla dell’incontro di Mattarella con un gruppo di influencer, dove il Presidente della Repubblica ha detto: “Io da influencer mi dedicherei ai bambini”, Fiorello aggiunge :”Farebbe una cosa tipo i Mat Senza Tarella!”.

Fiorello coglie inoltre l’occasione per fare gli auguri al cantautore e compositore Gianni Bella, suo amico storico: “Oggi è il compleanno del mio caro amico, siciliano come me, Gianni Bella. Buon compleanno Gianni!”.

Viva Rai2!, Giorgia in fila alla posta è cattivissima

Dopo il balletto di Scamarcio, a Viva Rai2! torna Giorgia, che a inizio settimana aveva fatto paura con la sua esibizione al semaforo. Ora invece è in coda alla posta e con Fiorello ne combina di tutti i colori pur di superare la fila. Sul profilo Instagram dello show si commenta: “Brava Giorgia😂😂😂😂”; “Fortissima Giorgia👏👏👏👏👏”.