Fiorello a Viva Rai2! fa ballare Riccardo Scamarcio: “Bellissimo”

Fiorello riesce nell’impresa nella puntata di Viva Rai2! di oggi 13 marzo: fa ballare Riccardo Scamarcio sulle note di Tuta Gold di Mahmood, un momento davvero incredibile che lascia il pubblico senza fiato.

Fiorello e la blatta che fa l’aperitivo

La banda di Viva Rai2 dà la sveglia a tutta Italia, guidata da Fiorello con Biggio, Casciari. Il primo approccio è con Carlo Zombi che ovviamente suscita il panico (ironico) tra gli spettatori e poi inizia l’almanacco con la solita rassegna stampa delle notizie del giorno. E dopo le elezioni in Abruzzo, l’ironia di Fiorello tocca il sindaco di Milano con “la blatta che si è appena fatta l’aperitivo”. Prosegue lo showman più amato d’Italia: “Si dice sempre il cibo del futuro”, in riferimento agli insetti, ma “poi quando li becchi nel presente ti incacchi”.

Fiorello, ironia su Salvini e la Schlein

Il tema centrale è ancora quello politico: archiviate le elezioni in Abruzzo, il focus si sposta sulla Basilicata. E Fiorello scherza: “Ora in Abruzzo si sente l’eco… c’è nessuno? Dove state andando? Tutti in Basilicata!“. Calenda si defila dal campo largo, ma c’è il nodo Bersani: “Lo portano in giro come una reliquia. Pier Luigi, lasciali perdere”, dice ancora lo showman. “Schlein dice ‘batteremo Meloni se restiamo uniti. PD, noi vi vogliamo bene, ma non riuscite a stare uniti nemmeno da soli, figuratevi mettere d’accordo tutti gli altri partiti. Come dico sempre, da campo largo a camposanto è un attimo”.

Dal centrosinistra al centrodestra, che ha vinto in Abruzzo: qui però c’è il nodo Salvini, con la Lega che continua a perdere voti. “Proprio una parabola – dice Fiorello -. Talmente parabola che se lo metti sul tetto prende Sky”. Ma si parla anche di un possibile sbarco in politica di Berlusconi jr: “Ci starebbe, ‘Pier Forza Italia’, non è male!”. La destra, intanto, si oppone alle case green varate dall’Europa: “Io già me lo immagino La Russa: ‘Io sono fedele alla caldaia’. Ce lo vedo a casa sua con il forno, la pala e i carboni ardenti, come nei transatlantici a vapore”, ironizza ancora il conduttore del mattin show.

In chiusura di puntata, commento anche su una notizia che arriva da Sulmona: un incidente d’auto fatto da un prete, poi risultato positivo alla cocaina. “Qualcuno, in realtà, già aveva avuto dei dubbi – rivela Fiorello – perché, quando celebrava messa, era solito dire ‘scambiatevi un grammo di pace’. Insomma, qualcosa non quadrava…”.

Fonte: Ufficio stampa - Viva Rai2!

Fiorello fa ballare Riccardo Scamarcio

Il super ospite di Viva Rai2! nella puntata di oggi 13 marzo è Riccardo Scamarcio e Fiorello riesce nell’impresa di farlo ballare sulle note di Tuta Gold di Mahmood. Il commento ufficiale su Instagram: “esclusiva #VivaRai2 💥 Scamarcio non si tira indietro e balla, ECCOME SE BALLA”. E in effetti Scamarcio è un grande e si scatena in un ballo super sexy.

Il pubblico è in visibilio e scrivono i fan: “Sei stato il sole per me stamattina ❤️”; “Meraviglioso, Scamarcio ❤️”; “Scamarcio , è bravo in tutto ciò che fa, bravo”; “Un bello che balla 👏👏👏❤️”.