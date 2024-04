BigMama: “Il mio obiettivo è rappresentare le donne in tutte le loro forme”

BigMama è il volto della nuova campagna integrata di Dove per la nuova linea di deodorati. "La perfezione non esiste. Il corpo femminile è un'opera d'arte"

Fonte: Getty Images BigMama

Pensare a BigMama solo come a un’artista sarebbe riduttivo, perché con la sua musica è riuscita a veicolare messaggi importanti che parlano di inclusività e accettazione di sé. Basta ascoltare i versi della canzone, La rabbia non basta, che ha portato al Festival di Sanremo 2024.

BigMama, il corpo femminile è un’opera d’arte

“Noi non vogliamo essere perfette, vogliamo essere uniche. Non vogliamo pensare alle parole, vogliamo pensare in grande. Noi non ci accomodiamo, amiamo essere scomode“. L’unicità è ciò che dà valore a ciascun individuo, l’omologazione è per chi non ha fantasia, è per chi ancora non ha trovato la sua strada o ha paura di trovarla.

Non è certamente così per Marianna Mammone, in arte BigMama. Lo abbiamo visto chiaramente a Sanremo, lo abbiamo visto a Viva Rai2! quando è stata ospite di Fiorello e ha duettato con lui sulle note di Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. E senz’altro lo ammireremo al concerto del Primo Maggio dove per la prima volta sale sul palco del Circo Massimo da conduttrice dell’anteprima live. Mentre possiamo ascoltarlo nel suo nuovo singolo, Cento Occhi.

Proprio per la sua forza dirompente e per la sua capacità di comunicare, BigMama è stata scelta come volto per la campagna di comunicazione integrata della nuova linea di deodoranti antitraspiranti Dove Advanced Care spray. In linea con i valori Dove, BigMama invita così ad avere un rapporto positivo con se stesse e la propria immagine, valorizzandone l’unicità e promuovendo una rappresentazione inclusiva del sentirsi belle.

BigMama, nuovo volto della campagna Dove

“La perfezione non esiste. È questo il messaggio che, grazie alla speciale collaborazione con Dove, ho l’opportunità di condividere ancora una volta con chi segue me e la mia musica. Credo profondamente che quello femminile non sia solamente un corpo, bensì una vera e propria arte. Sono messaggi semplici ma incisivi, che dobbiamo ricordare ogni giorno; ed è per questo che sono felice di aver collaborato con Dove, da sempre portatore di valori importanti per le donne e le nuove generazioni”. Afferma BigMama.

Fonte: Ufficio stampa - Dove

Lo spot si inserisce in un progetto di comunicazione digital più ampio che vivrà sui canali social e i profili dell’artista che su Instagram scrive: “Quando ho iniziato a fare musica il mio obiettivo era rappresentare le donne in tutte le loro forme, in tutta la loro unicità.

@dove mi ha dato la meravigliosa opportunità di scrivere un messaggio e farlo passare attraverso la TV e non ho potuto che coglierla.

Sono orgogliosa di chi sono, del mio accento, del mio corpo e di quello che rappresento. La perfezione non esiste, ma oggi più che mai, la nostra voce, SI!”.

I fan di BigMama sono entusiasti della collaborazione con Dove, come scrivono sul suo profilo Instagram: “Ho sentito ieri la pubblicità, mi sono girata di scatto verso la tv😂”. ” E condividono il suo messaggio: “La perfezione esiste ed è nelle bellezza della natura e nella luce dei tuoi occhi .In ognuno di noi vi è sempre l’espressione di Dio !”