Alessandra Amoroso, testo e significato di Mezzo rotto, la canzone con BigMama

Le abbiamo viste calcare lo stesso palco durante il Festival di Sanremo 2024, quando entrambe hanno gareggiato tra i Big in gara con le loro canzoni e l’incredibile determinazione che le caratterizza. Ora, Alessandra Amoroso e BigMama hanno voluto unire le forze e le voci in Mezzo rotto, un brano sorprendente che le vede collaborare in quello che potrebbe diventare il vero tormentone dell’estate. Ecco testo e significato del pezzo.

“Mezzo rotto”, significato della canzone

Meravigliose e di grande talento, Alessandra Amoroso e BigMama sono due delle voci femminili più seguite e amate del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Entrambe tra i Big di Sanremo 2024, Alessandra con Fino a qui e BigMama con La rabbia non ti basta, le due si sono conosciute ben prima della kermesse ligure.

BigMama ha infatti aperto la data di Napoli durante l’ultimo tour della Amoroso, iniziando così un rapporto di amicizia e complicità musicale che oggi confluisce in Mezzo rotto, il loro ultimo singolo. Prodotto da ZEF e scritto da Stefano Tognini, Davide Petrella e Marianna Mammone, Mezzo rotto è un brano perfetto per l’estate dalla musicalità dance e con un ritornello difficile da togliersi dalla testa.

Nel testo, le due artiste raccontando una storia d’amore difficile, già mezza rotta, in cui è difficile andare avanti. Le due donne, però, provano a farsi forza a vicenda.

“Mezzo rotto”, testo del brano di Alessandra Amoroso e BigMama

Tutte le paure che hai

non le hai certo imparate da me

dimmi qualcosa di te che non so

che non sai, tanto ormai

bisogna venirsi incontro

sono tempi duri

prendimi tu in una villa da sogno

occhiali scuri, che resta la fine che preferisco

mentre mi guardi così, almeno mettiamo su un disco

disco, disco

Cosa fai questa notte

sei tutta cromata di blu

tutta sola anche tu

e dimmi poi dove vai stanotte

che adesso non ti vedo più

tutta sola anche tu

mi spezzi il cuore proprio dietro le scapole

te lo direi se fosse tutto più facile

ma mi telefonerai un giorno senza un perché

per dirmi il nostro amore

un filo di vento, parla ti sento

l’amore è eterno ma era già mezzo rotto

Mezzo rotto ho messo a posto

quei pezzi che ho perso per strada

di te mi ricordo mezzo mosso

quel mare di notte che guardi

e che mi manderai

mentre canto da sola Blue sky

pensando a quei pezzi d’amore

che io non so scrivere e non ascolterai mai

ma quanto ti piace ballare da sola

cercare il mio sguardo qui in mezzo alla folla

la pelle nuda, dimentico l’ora e dimentico pure

quant’è che mi scotta

metti su sorrisi falsi solo per gli altri

fumando Winston metti su un disco

disco, disco

Cosa fai questa notte

sei tutta cromata di blu

tutta sola anche tu

e dimmi poi dove vai stanotte

che adesso non ti vedo più

tutta sola anche tu

mi spezzi il cuore proprio dietro le scapole

te lo direi se fosse tutto più facile

ma mi telefonerai un giorno senza un perché

per dirmi il nostro amore

un filo di vento, parla ti sento

l’amore è eterno ma era già mezzo rotto

Alla fine del gioco vuoi sempre qualcosa di più

tutta sola anche tu

un led rosso meglio mezzi rotti

che non vedersi più

non credi anche tu

il nostro amore è un filo di vento, parla ti sento

l’amore è eterno ma era già mezzo rotto