Annalisa, l’appello a Carlo Conti per condurre Sanremo 2025

Fonte: Getty Images Annalisa

Non si fermano curiosità e ipotesi sul futuro del Festival di Sanremo, kermesse musicale che quest’anno torna nelle mani di Carlo Conti. Ancora moltissimi i dubbi e le indiscrezioni legate a chi potrebbe salire sul palco del teatro Ariston al fianco del conduttore e con un ruolo che va ben oltre la gara canora. Tra i nomi più papabili, quelli di alcuni cantanti che conoscono molto bene il festival. Uno di questi è Annalisa, che ha deciso di fare un appello a Carlo Conti.

Annalisa a Sanremo 2025, l’appello a Carlo Conti

Tantissimo hype per la nuova edizione del Festival di Sanremo, sotto i riflettori già mesi prima del suo inizio per via dei cambiamenti drastici legati all’arrivo di un nuovo direttore artistico: Carlo Conti. Oltre alle nuove regole riguardanti Sanremo Giovani e le Nuove Proposte, il conduttore dovrà impegnarsi per scegliere chi portare sul palco del teatro Ariston sia per gareggiare, sia per accompagnarlo nell’avventura della conduzione.

Sono già tantissime le indiscrezioni e le ipotesi legate ai co conduttori: primo di tutti Mahmood, che potrebbe davvero ottenere un ruolo di rilievo all’interno di questa edizione della kermesse. Si è parlato molto anche di Elodie, che ha già smentito i rumors su una sua possibile conduzione, svelando che sarebbe felice di vedere Annalisa in quella veste.

Una possibilità che Carlo Conti non ha confermato ma che Annalisa ha voluto commentare ai microfoni di Radio Subasio: “Se sono pronta per condurre il Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti? Oddio, bisognerebbe chiederlo a lui. Anzi, facciamo prima la premessa fondamentale: al momento Carlo Conti non mi ha contattata e non mi ha detto nulla. Quindi quelle cose che leggete sono gossip e ci stanno. Anche questi gossip sono una cosa giusta, ma restano dei gossip.”

La cantante ha poi spiegato che partecipare a Sanremo senza l’ansia della gara sarebbe una bella esperienza, lanciando poi un appello al conduttore: “Se lo farei? Sarebbe bello devo dire. Per una volta a Sanremo senza stress non sarebbe mica male, sono sincera. Quindi potrebbe essere una bella cosa. Appello a Carlo Conti? Certo, Carlo fammi vivere questa esperienza tranquilla. Che poi diventerebbe stressante per altre ragioni immagino, però lo farei. Sarebbe un’altra bella tappa per me e la mia carriera. Staremo a vedere.”

Annalisa, una carriera stellare tra Pride e duetti

Che il nome di Annalisa possa essere uno dei più papabili per una possibile conduzione insieme a quello di Mahmood non stupisce. La cantante infatti pare proprio essere nella sua golden era. Dopo aver ricevuto un asteroide a lei dedicato dalla NASA, la cantane è anche stata madrina del Roma Pride e continua a scalare le classifiche con Storie brevi, la sua hit estiva insieme a Tananai.

Fonte: IPA

Parlando di musica e collaborazioni, la cantante ha svelato alcuni nomi con cui le piacerebbe lavorare: “Devo dire che amo Anna, mi piace tanto e non ne ho mai fatto mistero. Mi piace tanto anche Clara. Con loro collaborerei volentieri. Poi non è facile dire chi è un emergente, perché molti ragazzi giovani hanno già fatto tantissime cose enormi. Se farei un duetto con Laura Pausini? Ovvio, parliamo di un gigante, una che ha fatto scuola. Figuriamoci se non mi piacerebbe cantare con un’artista del genere”.

Nulla ancora deciso, quindi, sulle novità che Annalisa potrebbe regalare al pubblico in futuro. Una cosa, però, è certa: continueremo a sentir parlare di lei.