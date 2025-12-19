Mr. Rain pubblica Casa in fiamme: testo e significato del nuovo singolo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Mr Rain pubblica "Casa in fiamme": testo e significato

A pochi giorni da Natale, Mr. Rain torna con un bellissimo regalo per i suoi fan. Il cantante bresciano pubblica Casa in fiamme: un nuovo singolo che, sulla scia di Effetto Michelangelo, continua a raccontare i suoi pensieri più profondi. Scopriamo testo e significato del brano.

Mr. Rain, il significato di “Casa in fiamme”

Dopo un periodo di pausa per riordinare le idee e l’uscita di Effetto Michelangelo, Mr. Rain torna con la voglia di raccontare un altro pezzo di sé. A pochi giorni dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, il cantante rientra con un nuovo brano: Casa in fiamme.

Disponibile da venerdì 19 dicembre, il pezzo prosegue il percorso di introspezione ed emotività su cui l’artista ha lavorato nell’ultimo anno, pronto a restituire ai fan una parte sempre più intima del suo immaginario.

“La scelta di chiudermi per un anno in studio per scrivere nuove canzoni mi ha permesso di prendermi il tempo necessario per raccontare, attraverso la musica, il mio mondo nel modo più autentico possibile. Ora sento la voglia e la necessità di far ascoltare al mio pubblico tutto ciò che ho creato. Effetto Michelangelo e Casa in fiamme rappresentano l’inizio di questo nuovo percorso”.

In questo nuovo brano, la direzione è chiara: il testo, sulle note di una ballad, racconta di due persone capaci di restare unite anche quando tutto sembra andare in pezzi. Il loro sentimento è forte, ma difficile da incasellare. E mentre il mondo intorno a loro sembra finire, scelgono di stringersi in una casa in fiamme, come fosse l’unico modo per non perdersi.

Il testo di “Casa in fiamme”

La notte è scomoda

chissà che effetto fa

dormire sotto le stelle di Notre Dame

prendere l’ultimo taxi

come quei due ragazzi

una vita fa eravamo noi

e forse io non ti merito, no

tu ti meriti il meglio

però non ho più 20 anni

non so più come amarti, giuro non lo so

Ma io vorrei, vorrei, vorrei

vorrei urlartelo sotto la neve

anche se poi la gente ci vede

ma che ne sanno di noi, di me e di te

che ci abbracciamo in questa casa in fiamme

scusa se non so diventare grande

però ti aspetto qui, con gli occhi lucidi

Troveremo un senso a questi giorni grigi

come le frasi sottolineate nei libri

in questo tempo che divide genitori e figli

sopra il rumore una carezza che una pioggia di missili

come voci nel buio, io e te non siamo nessuno

odio farti piangere, odio le tue lacrime

fammi scomparire nel buio delle tue palpebre

Vorrei, vorrei, vorrei

vorrei urlartelo sotto la neve

anche se poi la gente ci vede

ma che ne sanno di noi, di me e di te

che ci abbracciamo in questa casa in fiamme

scusa se non so diventare grande

scusa se a volte non ti credo, se non ti credo

ti ho fatto male non volevo, giuro non volevo

e stiamo qui abbracciati, tra i fiori e i carri armati

anche se forse non siamo mai stati uguali

E vorrei, vorrei, vorrei

vorrei urlartelo sotto la neve

anche se poi la gente ci vede

Ma che ne sanno di noi, di me e di te

che ci abbracciamo in questa casa in fiamme

scusa se non so diventare grande

ma te lo giuro io volevo, volevo, volevo te

volevo, volevo te

volevo, volevo, volevo te

volevo, volevo te

