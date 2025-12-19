Mr. Rain pubblica Casa in fiamme: testo e significato del nuovo singolo

A pochi giorni da Natale, Mr. Rain torna con un bellissimo regalo per i suoi fan. Il cantante bresciano pubblica Casa in fiamme: un nuovo singolo che, sulla scia di Effetto Michelangelo, continua a raccontare i suoi pensieri più profondi. Scopriamo testo e significato del brano.
Mr. Rain, il significato di “Casa in fiamme”
Dopo un periodo di pausa per riordinare le idee e l’uscita di Effetto Michelangelo, Mr. Rain torna con la voglia di raccontare un altro pezzo di sé. A pochi giorni dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, il cantante rientra con un nuovo brano: Casa in fiamme.
Disponibile da venerdì 19 dicembre, il pezzo prosegue il percorso di introspezione ed emotività su cui l’artista ha lavorato nell’ultimo anno, pronto a restituire ai fan una parte sempre più intima del suo immaginario.
“La scelta di chiudermi per un anno in studio per scrivere nuove canzoni mi ha permesso di prendermi il tempo necessario per raccontare, attraverso la musica, il mio mondo nel modo più autentico possibile. Ora sento la voglia e la necessità di far ascoltare al mio pubblico tutto ciò che ho creato. Effetto Michelangelo e Casa in fiamme rappresentano l’inizio di questo nuovo percorso”.
In questo nuovo brano, la direzione è chiara: il testo, sulle note di una ballad, racconta di due persone capaci di restare unite anche quando tutto sembra andare in pezzi. Il loro sentimento è forte, ma difficile da incasellare. E mentre il mondo intorno a loro sembra finire, scelgono di stringersi in una casa in fiamme, come fosse l’unico modo per non perdersi.
Il testo di “Casa in fiamme”
La notte è scomoda
chissà che effetto fa
dormire sotto le stelle di Notre Dame
prendere l’ultimo taxi
come quei due ragazzi
una vita fa eravamo noi
e forse io non ti merito, no
tu ti meriti il meglio
però non ho più 20 anni
non so più come amarti, giuro non lo so
Ma io vorrei, vorrei, vorrei
vorrei urlartelo sotto la neve
anche se poi la gente ci vede
ma che ne sanno di noi, di me e di te
che ci abbracciamo in questa casa in fiamme
scusa se non so diventare grande
però ti aspetto qui, con gli occhi lucidi
Troveremo un senso a questi giorni grigi
come le frasi sottolineate nei libri
in questo tempo che divide genitori e figli
sopra il rumore una carezza che una pioggia di missili
come voci nel buio, io e te non siamo nessuno
odio farti piangere, odio le tue lacrime
fammi scomparire nel buio delle tue palpebre
Vorrei, vorrei, vorrei
vorrei urlartelo sotto la neve
anche se poi la gente ci vede
ma che ne sanno di noi, di me e di te
che ci abbracciamo in questa casa in fiamme
scusa se non so diventare grande
scusa se a volte non ti credo, se non ti credo
ti ho fatto male non volevo, giuro non volevo
e stiamo qui abbracciati, tra i fiori e i carri armati
anche se forse non siamo mai stati uguali
E vorrei, vorrei, vorrei
vorrei urlartelo sotto la neve
anche se poi la gente ci vede
Ma che ne sanno di noi, di me e di te
che ci abbracciamo in questa casa in fiamme
scusa se non so diventare grande
ma te lo giuro io volevo, volevo, volevo te
volevo, volevo te
volevo, volevo, volevo te
volevo, volevo te
Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!