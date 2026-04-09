The Kolors, significato e testo del singolo Rolling Stones e il tour estivo

I The Kolors tornano con Rolling Stones, il nuovo singolo che segna una nuova fase per la band e anticipa il tour estivo 2026. Il brano è già in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali e si appresta a diventare l’ennesimo tormentone del gruppo capeggiato da Stash, unendo sonorità leggere a un immaginario più evocativo. E soprattutto conferma la loro volontà di rinnovarsi senza perdere la propria identità musicale. Ma qual è il significato della canzone e quando potremo ascoltarla dal vivo?
Rolling Stones, di cosa parla il nuovo singolo dei The Kolors
Rolling Stones segna un passaggio interessante nel percorso dei The Kolors. La band reduce dall’ultimo Sanremo sceglie infatti di alleggerire i toni e discostarsi un po’ dal disco-funk per puntare su un sound più caldo, con influenze reggae e un’atmosfera che richiama le estati spensierate. Eva Henger e Gianni Celeste intanto sono i protagonisti del videoclip diretto dai YouNuts!, ambientato nel club milanese Red Room e dalle evidenti atmosfere retrò.
Ma sotto la superficie c’è qualcosa di più. Il brano gioca sull’idea di movimento continuo, di qualcosa che non si ferma mai. Un’immagine che diventa simbolo dei rapporti moderni: intensi, veloci, a volte difficili da trattenere. Il risultato è una canzone che si ascolta con facilità ma che lascia anche spazio a una lettura più emotiva. Tra leggerezza e malinconia, Rolling Stones racconta quel momento in cui si vorrebbe restare, ma tutto sembra scivolare via. Insomma, qualcuno ha detto tormentone?
Il tour estivo 2026
Il nuovo singolo non arriva da solo, ma è il punto di partenza per il ritorno live dei The Kolors, che sono già pronti a riabbracciare il pubblico con una serie di concerti estivi in giro per l’Italia. Il tour 2026 partirà a luglio e porterà la band in alcune delle location più suggestive dello Stivale. Un’occasione per ascoltare dal vivo i nuovi brani, ma anche i successi che hanno segnato la loro carriera. E noi ci chiediamo: che esca a breve un nuovo album? Il gruppo ci sta lavorando da un po’ ma non sono trapelati dettagli in merito.
Le prime date confermate del tour:
- 3 luglio – Mirano Summer Festival, Mirano
- 18 luglio – Assisi Summer Festival, Assisi
- 4 agosto – Teatro delle Rocce, Gavorrano
- 14 agosto – Asiago Live, Asiago
Il testo di Rolling Stones
Scendi su Milano come un aereoplano
che precipita a un passo dalla mia finestra
ti prego fammi entrare nella tua festa
rompi la barriera di corallo
milioni di collane
per gli amanti clandestini
ti aspetto sei tu il mio semaforo giallo
quando ti guardo ti giuro sei bellissima
persino meglio di un occhio nero
per te darei la vita ma è domenica
scusa non dormo da un giorno intero
Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio
sopra il collo
ma a me piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
Mi hai rigato la moto
scusa amore, ma non lo sapevo
che non ti piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
Rolling Stones
Prima di parlare trenta gocce di limone
ti giuro che ogni cosa la si può spiegare
basta solo un po’ di immaginazione
pelle di Sicilia con l’accento milanese
te la ricordi la mia amica di famiglia
le ho detto chiamo solo che stai tranquilla
quando ti guardo giuro sei bellissima
persino meglio di un occhio nero
per te darei la vita ma è domenica
scusa non dormo da un giorno intero
Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio
sopra il collo
ma a me piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
mi hai rigato la moto
scusa amore, ma non lo sapevo
che non ti piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
Rolling Stones
Tu mi chiedi
Tu mi tieni stretto e muore il rock’n’roll
(Rolling Stones)
piove sotto il tetto e piango un altro po’
Tu mi tieni stretto e muore il rock’n’roll
(Rolling Stones)
piove sotto il tetto e piango un altro po’
Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio
sopra il collo
ma a me piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
mi hai rigato la moto
scusa amore, ma non lo sapevo
che non ti piacciono i Rolling Stones
Rolling Stones, Rolling Stones
Rolling Stones