The Kolors, significato e testo del singolo Rolling Stones e il tour estivo

Rolling Stones è il nuovo singolo dei The Kolors: ecco di cosa parla la canzone, il testo completo e tutte le tappe del tour estivo 2026

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA The Kolors

I The Kolors tornano con Rolling Stones, il nuovo singolo che segna una nuova fase per la band e anticipa il tour estivo 2026. Il brano è già in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali e si appresta a diventare l’ennesimo tormentone del gruppo capeggiato da Stash, unendo sonorità leggere a un immaginario più evocativo. E soprattutto conferma la loro volontà di rinnovarsi senza perdere la propria identità musicale. Ma qual è il significato della canzone e quando potremo ascoltarla dal vivo?

Rolling Stones, di cosa parla il nuovo singolo dei The Kolors

Rolling Stones segna un passaggio interessante nel percorso dei The Kolors. La band reduce dall’ultimo Sanremo sceglie infatti di alleggerire i toni e discostarsi un po’ dal disco-funk per puntare su un sound più caldo, con influenze reggae e un’atmosfera che richiama le estati spensierate. Eva Henger e Gianni Celeste intanto sono i protagonisti del videoclip diretto dai YouNuts!, ambientato nel club milanese Red Room e dalle evidenti atmosfere retrò.

Ma sotto la superficie c’è qualcosa di più. Il brano gioca sull’idea di movimento continuo, di qualcosa che non si ferma mai. Un’immagine che diventa simbolo dei rapporti moderni: intensi, veloci, a volte difficili da trattenere. Il risultato è una canzone che si ascolta con facilità ma che lascia anche spazio a una lettura più emotiva. Tra leggerezza e malinconia, Rolling Stones racconta quel momento in cui si vorrebbe restare, ma tutto sembra scivolare via. Insomma, qualcuno ha detto tormentone?

Il tour estivo 2026

Il nuovo singolo non arriva da solo, ma è il punto di partenza per il ritorno live dei The Kolors, che sono già pronti a riabbracciare il pubblico con una serie di concerti estivi in giro per l’Italia. Il tour 2026 partirà a luglio e porterà la band in alcune delle location più suggestive dello Stivale. Un’occasione per ascoltare dal vivo i nuovi brani, ma anche i successi che hanno segnato la loro carriera. E noi ci chiediamo: che esca a breve un nuovo album? Il gruppo ci sta lavorando da un po’ ma non sono trapelati dettagli in merito.

Le prime date confermate del tour:

3 luglio – Mirano Summer Festival, Mirano

18 luglio – Assisi Summer Festival, Assisi

4 agosto – Teatro delle Rocce, Gavorrano

14 agosto – Asiago Live, Asiago

Il testo di Rolling Stones

Scendi su Milano come un aereoplano

che precipita a un passo dalla mia finestra

ti prego fammi entrare nella tua festa

rompi la barriera di corallo

milioni di collane

per gli amanti clandestini

ti aspetto sei tu il mio semaforo giallo

quando ti guardo ti giuro sei bellissima

persino meglio di un occhio nero

per te darei la vita ma è domenica

scusa non dormo da un giorno intero

Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio

sopra il collo

ma a me piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

Mi hai rigato la moto

scusa amore, ma non lo sapevo

che non ti piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

Rolling Stones

Prima di parlare trenta gocce di limone

ti giuro che ogni cosa la si può spiegare

basta solo un po’ di immaginazione

pelle di Sicilia con l’accento milanese

te la ricordi la mia amica di famiglia

le ho detto chiamo solo che stai tranquilla

quando ti guardo giuro sei bellissima

persino meglio di un occhio nero

per te darei la vita ma è domenica

scusa non dormo da un giorno intero

Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio

sopra il collo

ma a me piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

mi hai rigato la moto

scusa amore, ma non lo sapevo

che non ti piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

Rolling Stones

Tu mi chiedi

Tu mi tieni stretto e muore il rock’n’roll

(Rolling Stones)

piove sotto il tetto e piango un altro po’

Tu mi tieni stretto e muore il rock’n’roll

(Rolling Stones)

piove sotto il tetto e piango un altro po’

Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio

sopra il collo

ma a me piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

mi hai rigato la moto

scusa amore, ma non lo sapevo

che non ti piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones

Rolling Stones