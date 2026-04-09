Affari tuoi, puntata speciale il 10 aprile: gli ospiti che giocano con Stefano De Martino

Stefano De Martino ospita Jovanotti e Gianni Morandi per la promozione di "Monghidoro". Sanremo 2027 è ancora lontano

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IPA Gianni Morandi e Stefano De Martino

L’access prime time di Rai1 si arricchisce sempre di più, a dispetto di chi lo dava già per sconfitto. Il 10 aprile, il celebre “gioco dei pacchi” condotto da Stefano De Martino aprirà le porte a due leggende assolute della nostra musica: Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi. Non sarà una partita come le altre, ma un evento speciale per la promozione del nuovo singolo che è appena entrato in rotazione radiofonica. Lorenzo Cherubini ha infatti scritto un brano che celebra la vita dell’artista bolognese e l’ha intitolato Monghidoro, proprio come il paese di nascita di Morandi.

Affari Tuoi, gli ospiti speciali del 10 aprile

L’appuntamento di venerdì 10 aprile vedrà i due cantanti mettersi in gioco per una causa importante. Secondo le indiscrezioni, la competizione non sarà individuale: Jovanotti e Gianni Morandi saranno infatti affiancati dai propri affetti più cari per giocare in favore della beneficenza. Tra i pacchi e le chiamate del “Dottore”, dovrebbero fare la loro comparsa anche Teresa Cherubini e Marianna Morandi, le figlie dei due protagonisti, rendendo l’atmosfera ancora più familiare.

Stefano De Martino, che sta guidando con straordinario successo il programma di punta della Rai – che ormai radunano quotidianamente quasi 5 milioni di telespettatori – ha accolto questa incursione con grande entusiasmo. Per il conduttore, fresco di nomina come direttore artistico e presentatore della prossima edizione del Festival di Sanremo, trovarsi tra due “giganti” della canzone italiana è un battesimo di fuoco perfetto verso il palco dell’Ariston.

Tra promozione e tour imperdibili

Sebbene la notizia abbia immediatamente scatenato ipotesi su un loro possibile coinvolgimento a Sanremo 2027, la partecipazione ad Affari Tuoi ha ragioni più imminenti. I due artisti sfrutteranno la vetrina televisiva per presentare i loro nuovi progetti discografici e dal vivo. Al centro dei riflettori c’è Monghidoro, il nuovo singolo scritto da Jovanotti proprio per l’eterno ragazzo di Bologna, un brano che celebra le sue radici e la sua straordinaria carriera.

Inoltre, la serata sarà l’occasione per lanciare i rispettivi tour che animeranno i prossimi mesi. Da un lato, l’attesa per il Jova Summer Party 2026, ribattezzato L’Arca di Lorè, che porterà la festa di Jovanotti nelle piazze del Sud Italia e delle isole tra agosto e settembre, prima del gran finale al Circo Massimo di Roma. Dall’altro, il tour celebrativo di Morandi, C’era un ragazzo – Gianni Morandi story, un viaggio musicale che festeggia i sessant’anni di un inno senza tempo come C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Una canzone che, purtroppo, conserva ancora oggi un messaggio antimilitarista dolorosamente attuale.

Jovanotti non è nuovo a queste “incursioni” creative. Proprio recentemente lo abbiamo visto co-condurre con il Mago Forest l’esordio del GialappaShow. Non solo: il lancio del brano erano stati a Che tempo che fa, dove avevano mostrato anche il video in cui Jovanotti si recava a casa di Morandi proprio nei giorni in cui si concepiva Monghidoro. Preparatevi dunque a una puntata fuori dagli schemi, dove la fortuna dei pacchi sarà solo il pretesto per celebrare il talento e la vitalità di due icone che non smettono mai di stupire.