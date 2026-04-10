Un grande spettacolo ad Affari Tuoi, si potrebbe dire anche il più grande dopo il Big Bang. Morando e Jovanotti in studio e per un'ottima causa

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IPA Stefano De Martino ospita Jovanotti e Morandi ad Affari Tuoi

La puntata di venerdì 10 aprile di Affari Tuoi non è affatto come le altre. Non potrebbe in alcun modo esserlo, considerando i due concorrenti speciali in studio. Si tratta di Jovanotti e Gianni Morandi, per l’occasione con indosso la “divisa” di Stefano De Martino.

Un appuntamento che ha visto un giorno di riposo per i soliti pacchisti, con persone care ai due presenti in studio per aprire i pacchi delle varie regioni. Tante risate e un chiaro obiettivo: raccogliere una cifra quanto più alta possibile da devolvere in beneficenza.

Jovanotti e Gianni Morandi

Fin da subito, la puntata prende una piega molto serena e divertente. Jovanotti e Gianni Morandi prendono il controllo con la loro energia. Hanno raccontato in breve il loro primo incontro, che è ben precedente a qualsiasi collaborazione lavorativa. Il primo faccia a faccia è avvenuto quando il “ragazzo fortunato” faceva il militare.

Di tempo ne è passato da allora e i due hanno scoperto un amico l’uno nell’altro. Altro retroscena interessante: “Il mio primo concerto l’ho vissuto con mia madre, che mi portò a vedere Gianni Morandi”.

Il pacco del Dottore

Il gioco non è stato modificato per i due concorrenti speciali. Sono infatti chiamati ad aprire svariati pacchi, andando alla ricerca dei blu e tutelando i rossi, per quanto possibile. Come detto, ovviamente, qualsiasi cifra finale otterranno non sarà portata a casa. Il montepremi sarà devoluto in beneficenza.

Sul bancone, però, è stato posto un pacco speciale. Si tratta di una forma di garanzia, spiega subito De Martino. Anche se la puntata dovesse concludersi con un pacco blu tra le mani dei due artisti, la produzione interverrà per devolvere una cifra: “A tutela delle nostre buone intenzioni”.

Ospiti speciali

Il primo pacco, con appena 1 euro all’interno, è stato aperto da una delle vocalist di Jovanotti. Si può dire che tutto il team da concerto sia stato chiamato a partecipare. Ma non solo membri operativi del Jova Summer Party.

Spazio anche a Teresa, “la mia Teresa”, dice Jovanotti. Si tratta della sua adorata figlia, avuta nel 1998 da Francesca Valiani. Non l’unica figlia d’arte in studio, considerando Marianna, secondogenita di Gianni e Laura Efrikian.

Grande l’alchimia dei due protagonisti, che ridono, cantano, ballano e scherzano fino alla fine. Basti pensare al primo pacco aperto, che Cherubini voleva cedere al collega e amico. Il motivo? “È come sull’autobus, precedenza agli anziani”.

Quanti soldi in beneficenza

Ben tre cambi accettati da Jovanotti e Morandi durante il percorso e, arrivati alla scelta finale tra 200 euro e 50mila, hanno dovuto decidere ancora una volta se cedere la propria scatola o meno. Il 12 tra le loro mani e il 14 dall’altra parte.

Quarto cambio approvato, con Morandi che preferisce il cambio, anche perché il 14 è il giorno del compleanno di sua figlia. Il risultato è stato però molto amaro. I due avevano trovato i 50mila ma li hanno ceduti alla fine. All’associazione Differenza Donna, “impegnata nella difesa dei diritti delle donne e nella lotta contro la violenza di genere”, sono dunque andati i soldi nascosti nel pacco speciale del Dottore: 100mila euro.