Affari Tuoi, De Martino si fa male e Martina Miliddi “sempre in mezzo”. Puntata da dimenticare

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IPA Stefano De Martino ad "Affari Tuoi"

Affari Tuoi torna a far giocare l’Italia nella puntata di sabato 11 aprile e, dopo quella speciale del giorno prima che aveva ospitato Jovanotti e Gianni Morandi, vede giocare Giorgia, 27enne assistente sociale di Pescara, in Abruzzo. Stefano De Martino ha condotto una puntata non facile, ricca di imprevisti e brutte sorprese. A niente sono servite le distrazioni della ballerina Martina Miliddi, le battute di Herbert Ballerina e le canzoni di incoraggiamento del conduttore: la concorrente è stata beffata dall’ultimo cambio offerto dal Dottore.

Stefano De Martino si fa male, concorrente beffata

A giocare nella serata di sabato 11 aprile Giorgia, 27enne, accompagnata dalla zia “dai sogni premonitori”, Alessandra. A seguirla da casa il fratello 19enne: “L’amore della mia vita”. Dopo 28 puntate, finalmente la ragazza ha avuto l’occasione di confrontarsi con il destino dei pacchi. Una partita iniziata male e mai raddrizzata, lasciando la concorrente con l’amaro in bocca per un cambio dell’ultimo momento.

Durante la partita anche Stefano De Martino si è trovato in difficoltà e per sbirciare il contenuto di un pacco e, dopo aver sbattuto il gomito sul bancone ha evidenziato di essersi fatto male: “Ho battuto il gomito, sai quando senti una scossa?”. Il conduttore ha reso l’idea, a chi non è capitato di incappare in qualche sgradito spigolo con l’angolazione sbagliata e dolorosa? Niente di grave comunque, pochi secondi e il conduttore è di nuovo pronto a continuare il gioco.

Una partita sfortunata che non è stata sistemata neanche dal balletto della ballerina, Martina Miliddi, che non è stato accolto da nessun commento. A farla rientrare in gioco Herbert Ballerina, che ha chiesto il suo supporto per sbirciare dentro un pacco. Alla scoperta di un temuto pacco rosso il comico l’ha allontanata scherzando: “Ma perché sei venuta? Sei sempre in mezzo“. Momenti di ilarità in una buia partita.

La partita di Giorgia: va a casa con 1 euro

La partita di Giorgia è inizia da subito in salita: nei primi due tiri trova il pacco da 200mila euro e il pacco nero, che nella puntata dell’11 aprile vale anche questo 200mila euro. “Ora la dobbiamo raddrizzare”, ha detto Stefano De Martino cercando di tenere alto il morale della concorrente. Anche i 50mila euro spariscono da tabellone, poi i 15mila. La prima offerta del Dottore è di 28mila euro, ma la concorrente va avanti e rifiuta. Dopo alcuni (pochi) pacchi fortunati spariscono 20mila euro, 300mila euro e, infine 100 euro.

Il Dottore abbassa la posta a 14mila euro, ma ancora una volta Giorgia rifiuta. Sul piatto rimane ancora una cifra particolarmente interessante: 75mila euro ed aggrappandosi a questa la concorrente ignora l’ennesima offerta del dottore. Le speranze finiscono quando Giorgia trova il pacco con i 75mila euro. All’ultimo rimangono due pacchi: quello da 30mila euro e quello da 1 euro. Il Dottore propone un cambio e lei, incoraggiata dalla zia, lo accetta, prendendo il pacco numero 5.

“Non ha reagito alla partita, l’ha un po’ subita. Tranne che alla fine. Ha preso la coraggiosa decisione del cambio. Scelta dettata da un sogno di zia Alessandra che ieri notte ha sognato questo 5, che quindi sul finale siamo andati a prendere”. Ma nel pacco c’è solo 1 euro, e Giorgia si trova beffata. Non nascondono la delusione le due concorrenti, che le colpisce duramente.