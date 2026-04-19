Affari Tuoi, Stefano De Martino si gioca subito Martina Miliddi. Ma la partita sfiora il disastro

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IPA Martina Miliddi

Sembrava un sabato sera tranquillo e, invece, Affari Tuoi ci ha riservato una di quelle puntate che ti tengono incollata allo schermo fino all’ultimo secondo. Protagonista Lisa, arrivata da Staranzano, in provincia di Gorizia, per rappresentare il Friuli Venezia Giulia. Di lavoro fa la comunicatrice – e si vede, perché in studio sa come stare – e al suo fianco ha portato la mamma Valeria, 46 anni, che di mestiere accompagna i bambini a scuola sugli scuola bus. Due donne concrete, con i piedi per terra. Caratteristiche che, in questa partita, si sono rivelate fondamentali.

Affari Tuoi, Martina Miliddi apre le danze

Il jackpot di Gennarino vale stasera 3mila euro, da conquistare nei primi tre tiri. Lisa non perde tempo: il primo pacco che apre è quello Ballerina, con la consueta esibizione esplosiva di Martina Miliddi che Stefano De Martino sembra non stancarsi mai di introdurre con grande soddisfazione. Seguono i pacchi da 200 euro e Gennarino, azzerando così il jackpot. Poi escono il 75mila, il 15mila e i 20 euro, e il Dottore chiama con una prima offerta da 37mila euro. Lisa rifiuta senza esitazioni.

La partita si fa subito interessante quando saltano fuori lo zero, i 100mila euro e l’Orango-Samba di Herbert Ballerina – creatura surreale che Affari Tuoi ha accolto come l’invenzione bislacca della serata. Il Dottore, forse sentendo che il tavolo si sta complicando, propone un cambio. Lisa accetta e prende il pacco numero 10 della Liguria. Il primo pacco aperto dopo il cambio conteneva 50 euro: tecnicamente un guadagno, ma tratteniamo il respiro quando escono subito dopo i 30mila e i 300mila euro.

L’istinto di Lisa (e di mamma Valeria)

Con il 200mila euro fuori dai giochi e il Dottore che scende a offrire 8mila euro, la partita avrebbe potuto scoraggiare chiunque. Lisa, invece, tira dritto ma con una logica tutta sua: “Da new entry sono entrata pescando il 17 e l’ho pescato tre volte di seguito ed era sempre blu, mi fido del mio istinto”. Dentro c’erano 10mila euro. L’istinto, almeno per un giro, aveva ragione.

Si arriva al finale con pochissimi pacchi sul tavolo: da un lato il pacco nero, dall’altro i 100 euro. Tutto il pubblico sa che il pacco nero è il nemico, la variabile che può ribaltare qualsiasi certezza. Il Dottore offre 22mila euro. Lisa guarda la mamma, la mamma annuisce, e lei accetta: “Mi fido di mamma e secondo me il pacco nero sta nell’altro”.

Spoiler: il pacco nero era proprio quello di Lisa. Un momento di silenzio, qualche secondo di paura in studio e poi l’apertura. Dentro, 100 euro. La partita si chiude con 22mila euro in tasca e un sorriso enorme che le riporta a casa. Tecnicamente Lisa aveva torto sul pacco, ma aveva ragione su tutto il resto. A volte, ad Affari Tuoi, la differenza tra disastro e trionfo è questione di centesimi e di una mamma che sa quando dire sì.