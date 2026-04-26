Affari tuoi, puntata corta per De Martino. E Herbert Ballerina rimane deluso: “Dovevo fare un altro mestiere”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino è andato in onda anche sabato 25 aprile con Affari tuoi: una puntata più corta del previsto per lasciare spazio alla finale di Canzonissima di Milly Carlucci. A giocare questa volta è Tommaso, soprannominato dallo studio Tommasino, 28enne impiegato in un’impresa di trasporti pubblici, proveniente da Cortona (Arezzo), in rappresentanza della Toscana. A sostenerlo la compagna Lisa, che con lui ha giocato con il pacco numero 6.

Affari tuoi, la partita di Tommaso tra alti e bassi

La partita di Tommaso sembra iniziare sotto una buona stella: con i primi sei tiri di rito elimina solo due pacchi rossi – quello da 30mila e quello, decisamente più pesante, da 200mila – e quattro blu, tra i quali il pacco della Ballerina, con l’esibizione di Martina Miliddi, e quello contenente 0 euro. Dopo i primi tiri, arriva puntuale la telefonata del Dottore, che offre 30mila euro: una cifra certamente allettante, ma la partita è appena iniziata e il pacchista decide di tritare l’assegno per continuare a giocare.

La serata continua con altri due tiri decisamente meno fortunati: Tommaso fa fuori prima 20mila euro, poi apre il Pacco nero, che conteneva ben 300mila euro. Il Dottore torna alla carica e questa volta non dà possibilità di scelta al concorrente, che deve decidere se cambiare o meno il suo pacco. Il giocatore della serata lascia il 6 per il 10, scoprendo che nel pacco donatogli dal destino c’erano 15mila euro.

Tommaso sembra essere fortunato: la sua partita continua con l’eliminazione del pacco di Herbert Ballerina con la radice quadrata, apertura che era stata prevista proprio dal braccio destro di De Martino. “Io dovevo fare un altro mestiere“, afferma, tra le risate del pubblico e quelle del conduttore, che concorda: “Questo è poco ma sicuro, a prescindere dalle previsioni, è un’opinione comune”.

Peccato che la Dea Bendata lo abbandona subito: Tommaso apre il pacco da 75mila euro. Il Dottore ritorna a offrire al pacchista 30mila euro, cifra rifiutata senza alcun ripensamento visto che nel tabellone sono ancora presenti i 100mila euro e soprattutto i 300mila eurp.

Tommaso non rischia e accetta l’offerta del Dottore: va a casa con l’assegno

Dopo l’arrivo di Gennarino, il Dottore offre il cambio, prontamente declinato dal pacchista. Ma ancora una volta la fortuna non è dalla sua parte, con i 300mila euro che volano via in un attimo. Dopo aver eliminato due pacchi blu, per Tommaso la partita sembra volgere a suo vantaggio: con una nuova chiamata il Dottore gli offre 20mila euro, ma anche questa volta l’assegno viene tritato. “Io e Lisa stiamo per fare casa, ci darebbe una bella mano in fatto di mutuo, ma rifiuto l’offerta e vado avanti”.

Con un nuovo tiro il ragazzo fa fuori 50mila euro, e questa volta opta per il cambio: lascia il pacco numero 10 per il 20, tentando la fortuna un’ultima volta. Nel suo pacco c’erano 10mila euro e a questo punto sul tabellone restano 10 e 100mila euro: la tensione è alle stelle e il Dottore questa volta offre 33mila euro.

“Mi dispiacerebbe tornare a casa senza niente, nonostante la bellissima esperienza. Sono contento uguale”: nonostante i dubbi iniziali, Tommaso decide di accettare l’offerta, a ragione tra l’altro. Il suo pacco conteneva infatti 10 euro.