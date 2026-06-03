Beautiful, le anticipazioni del 4 giugno 2026: l’angoscia di Steffy e le menzogne su Luna

Ufficio stampa Mediaset Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del giovedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 4 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 4 giugno 2026

Steffy è stata rinchiusa in una gabbia da Luna, a casa di Luna e Poppy, e non riesce a liberarsi. Al ristorante, Katie è andata a trovare Deacon e Sheila per raccontare le ultime novità, dato che loro sono all’oscuro di tutto. Spiega che Tom affermava di essere il padre di Luna e aveva scritto delle lettere a Poppy, che lei gli rimandava indietro, ma che lui conservava. Hollis, dopo la morte di Tom, aveva cercato di far leggere queste lettere a Sheila, ma lei non aveva voluto e gli aveva detto di buttarle. Quindi Sheila e Deacon, stupefatti, ascoltano la teoria di Katie secondo la quale Tom e Hollis sono stati uccisi da Poppy perché non rivelassero la verità e non rovinassero la vita di lusso che lei si era costruita con Bill. Intanto tutti e tre compatiscono Luna, una dolce ragazza, secondo loro, che si è trovata immersa in questa tragedia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame del 2 giugno e del 3 giugno.