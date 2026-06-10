Beautiful, le anticipazioni dell’11 giugno 2026: la risposta agli omicidi di Tom e Hollis

Steffy è ancora prigioniera, mentre Luna è sempre più determinata a portare a termine il suo piano: trama di "Beautiful" dell'11 giugno 2026

Ufficio stampa Mediaset I protagonisti di "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy è ancora prigioniera, mentre Luna è sempre più determinata a portare a termine il suo piano. Ecco le anticipazioni di giovedì 11 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful l’11 giugno 2026

Nella seconda parte dell’episodio 9351 (Ep81) Finn è sempre più convinto che Luna possa essere coinvolta: Steffy è stata vista per l’ultima volta a casa di Bill (Don Diamont), dove Luna vive, e Finn ha rinvenuto lì il telefono di Steffy, elemento che rafforza i suoi sospetti. Nonostante Li difenda la cugina, emergono comportamenti inquietanti di Luna, tra cui il bacio a Bill, che Finn inizia a collegare agli omicidi di Tom Starr e Hollis.

Nel frattempo Steffy è tenuta prigioniera, rinchiusa in una gabbia da Luna. Quest’ultima ammette di aver falsificato il test di paternità per avvicinarsi a Bill e di aver eliminato Tom, il suo padre biologico, per impedirgli di rivelare la verità. Luna appare disposta a tutto pur di mantenere il suo posto accanto a Bill, fino a minacciare di incastrare la madre Poppy , attualmente in carcere.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 7 al 13 giugno.