Ari Boulogne morto a 60 anni: è mistero sul figlio illegittimo di Alain Delon

Alain Delon

Ari Boulogne è morto a 60 anni nella sua abitazione, in circostanze misteriose ancora da chiarire. Si è spento per sempre lo sguardo del fotografo figlio della cantante Nico, ma balzato agli onori della cronaca soprattutto per il suo rapporto con una delle più grandi star del cinema francese: Boulogne ha sempre sostenuto di essere figlio dell’attore Alain Delon che, dal canto suo, non ha mai voluto riconoscerlo.

Ari Boulogne, è mistero sulla morte del fotografo

Affermato fotografo e artista nato nel 1962 dall’iconica musa dei Velvet Underground, Nico, e (presumibilmente) dall’attore Alain Delon, icona del cinema francese e tra gli uomini più belli di sempre. Ari Boulogne (all’anagrafe Christian Aaron Boulogne) si è spento all’età di 60 anni nella sua abitazione di Rue de Cambronne a Parigi nella notte tra venerdì e sabato ma, come riporta il giornale Le Parisien, c’è qualcosa che non torna su questa morte.

Sembra quasi un paradosso. La scomparsa di un uomo che ha sempre cercato la verità, lottando per ottenere il riconoscimento da parte di un padre che non ne ha mai voluto sapere di lui, resta avvolta da tanti interrogativi. Come si legge sul giornale francese, infatti, il corpo senza vita del fotografo a quanto pare è stato ritrovato da una donna di 58 anni “in stato di avanzata decomposizione”.

Ma c’è di più perché, nonostante la donna – presumibilmente la compagna di Boulogne – abbia spiegato alle autorità di essersi trovata lì di ritorno da un viaggio, accompagnata dal figlio 21enne, l’ufficio del procuratore di Parigi ha deciso di arrestarla per “mancata assistenza a chiunque fosse in pericolo”, provvedimento volto a “chiarire le circostanze in cui può essere avvenuta la morte della vittima, che era emiplegica [uno dei due lati del corpo è paralizzato, ndr] “.

Ari Boulogne soffriva quindi di problemi di salute, ragion per cui era già stato portato d’emergenza all’ospedale Pompidou proprio di recente. L’autopsia in un caso come questo è inevitabile e adesso si aspetta di conoscere nuovi risvolti di una vicenda triste come questa.

(Articolo in aggiornamento…)