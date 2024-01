Fonte: IPA Alain Delon

Nelle ultime settimane si è aggravato lo stato di salute di Alain Delon. Secondo quanto riportato da BFM, l’attore è stato posto sotto tutela giudiziaria, una misura provvisoria che dà la possibilità a Delon di compiere alcuni atti, ma non tutti (come, per esempio, vendere un bene immobile). La misura non è da intendersi come estrema, poiché non tutto viene controllato da un unico tutore, ma Delon può ancora esprimere le proprie volontà.

Alain Delon posto sotto tutela giudiziaria

Gli atti più importanti, al momento, sono affidati a terzi: per Alain Delon, che da tempo è malato di linfoma, è stato dunque nominato un mandatario, che potrà dunque compiere alcuni atti importanti a suo nome. La decisione, ancor prima di essere stata condivisa da BFM, è stata comunicata alla famiglia. A tal proposito si è espresso Frank Berton, avvocato di Anouchka – definita come la “figlia prediletta” del divo – che ha rivelato: “Dobbiamo essere molto soddisfatti di questa decisione”.

Fonte: IPA

Si è discusso a lungo di una sorta di Guerra dei Delon, con Anthony e Anouchka ai ferri corti riguardo alla decisione del padre di voler continuare a vivere nel sud della Francia. Ma c’è stata anche un’altra figura ad alimentare le tensioni. Hiromi Rollin, ex “dama di compagnia” del divo, si è espressa tramite il suo avvocato, Yassine Bouzrou. “Ciò consentirà a una terza persona di assistere il signor Alain Delon nelle sue cure mediche. Il giudice ha ritenuto necessario allontanare i figli di Delon dalla gestione delle cure mediche del padre”.

La sospensione delle cure mediche

La notizia è stata accolta in modo positivo anche da Anthony Delon, che è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata di sabato 27 gennaio 2024. “Se questo può mettere le cose in chiaro ed evitare che gli avvocati parlino della malattia di mio padre senza nemmeno consultare i documenti, è una buona cosa. Questa controversia medica finirà una volta per tutte”. Durante l’intervista nel salotto della Toffanin, Anthony ha chiarito molte delle controversie che abbiamo avuto modo di leggere negli ultimi tempi sui giornali. Come la frase, piuttosto destabilizzante, di Delon rivelata al medico in cui dichiara di voler morire.

Si è espresso così sulla decisione – fermissima – del papà di voler rimanere in Francia, nella sua casa di campagna, dove il figlio va a trovarlo almeno due volte a settimana. “Mia sorella voleva portarlo in Svizzera”, ma così non è stato. Le cure di Alain Delon sono state interrotte, in quanto il trattamento era da intendersi come palliativo e non vitale. “Il medico si è espresso pubblicamente ed eravamo tutti e quattro d’accordo sull’interruzione. Lei mente”.

Da Anthony Delon sono poi state enormemente contestate le parole che il medico ha affidato a Le Parisien, che risalgono al luglio 2023. Il figlio dell’attore ha specificato che il padre si sente un po’ stanco, ma che non vuole in alcun modo morire. La vicenda è ancora ben lontana dall’essere del tutto chiarita, e la faida dei Delon, così soprannominata dalla stampa francese, è tristemente solo agli inizi.