Chi è Dario Faiella, il figlio di Peppino di Capri

Dario Faiella è il figlio di Peppino di Capri conosciuto grazie ad alcune serie tv in cui ha recitato oltre che per la grande somiglianza con il famoso papà. Classe 1986, è nato a Napoli e lavora nel mondo dello spettacolo da anni con lo pseudonimo di Dario Castiglio.

Re della musica, amatissimo dal pubblico, Peppino di Capri, vero nome Giuseppe Faiella, ha tre figli. Era il 1959 quando a Ischia incontrò per la prima volta Roberta Stoppa, modella torinese con cui iniziò da subito una convivenza. Nel 1961 i due si sposarono e nel 1970 arrivò il primo figlio, Igor. Poco dopo però la coppia decise di separarsi.

In quegli anni Peppino incontrò l’amore della sua vita, Giuliana Gagliardi, studentessa napoletana di biologia che sposò nel 1978. Una love story romantica che culminò con la nascita di due figli: Edoardo, nato nel 1981, e Dario, arrivato cinque anni dopo. Igor vive da sempre lontano dai riflettori ed è molto riservato, per questo di lui si sa poco e niente.

Edoardo Faiella invece è un noto musicista e ha deciso di seguire le orme dell’illustre papà: si è laureato all’Università della Musica di Boston ed è il chitarrista della celebre cover band ufficiale degli U2 Achtung Babies. Dario invece ha scelto il mondo del cinema per mostrare le sue doti artistiche. Ha frequentato il Corso Triennale Acting Training di Beatrice Bracco e i laboratori teatrali con Michael Margotta e Viviana Di Bert.

Il suo debutto sullo schermo è arrivato nel 2010 quando ha preso parte al film Sul Mare di Alessandro D’Alatri. In seguito è entrato nel cast di diverse serie tv fra cui R.I.S. 5 – Delitti imperfetti e Distretto di Polizia 9. Ha recitato nelle pellicole Io non esisto di Lorenzo Sportiello e L’amore ci dividerà di Federico Tocchella. Nel 2011 l’abbiamo visto in tv nei panni del camorrista Mizio Portanova, il fratello di Vito Portanova (Giuseppe Zeno) in Squadra antimafia – Palermo oggi 3, fiction con Giulia Michelini e Simona Cavallari.