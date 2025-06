Fonte: IPA Claudia Ruffo

Claudia Ruffo ha sposato Rocco Pierri sull’onda della passione. Dopo solo nove mesi di frequentazione l’attrice e il commercialista si sono giurati amore eterno. In realtà la proposta di matrimonio è arrivata a un mese dal primo appuntamento: segno di un amore grande e appassionato, che non ha voluto di certo aspettare. Perché del resto, come insegna Harry ti presento Sally, “quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile”.

Il matrimonio di Claudia Ruffo

Ospite de La Volta Buona, Claudia Ruffo ha raccontato a Caterina Balivo i dettagli del suo matrimonio a Capri: un tripudio di gioia sia per il matrimonio sia per la vittoria del Napoli in Serie A. “Ero preoccupata, pensavo: se perde lo scudetto è la fine”, ha scherzato l’attrice.

La decisione di sposarsi il 24 maggio nasconde un motivo ben preciso: “Perché era il giorno del mio compleanno e mi volevo fare questo bel regalo. Quale regalo migliore che sposare quest’uomo meraviglioso?”.

La Ruffo, che ha una figlia di 11 anni nata da un precedente rapporto, ha poi spiegato che la scelta del posto non è stata casuale: “L’ho conosciuto a Capri e ci siamo sposati qui. È una location del cuore per entrambi. Sono già stata sposata, lui mai. Mi ha chiesto di scegliere il luogo delle nozze”.

L’interprete di Angela Poggi di Upas ha poi svelato che la scelta di convolare a nozze è avvenuta in pochissimo tempo: “Noi abbiamo fatto una cosa tempestiva. Ci conosciamo da qualche anno, ma abbiamo iniziato questa frequentazione solo nove mesi fa. Lui dopo un mese mi ha chiesto di sposarlo. Molti amici hanno detto ‘oddio, ma sei matto‘”.

Al matrimonio di Claudia Ruffo e Rocco Pierri c’erano diversi personaggi del mondo dello spettacolo. “Francesca Chillemi, Dario Faiella che è il figlio di Peppino di Capri. Sono uscita dalla casa di Peppino. La sera del pre-wedding il Napoli ha vinto lo scudetto quindi abbiamo festeggiato il compleanno, lo scudetto… non sapevamo più cosa festeggiare”, ha rivelato.

Chi è Rocco Pierri, il marito di Claudia Ruffo

Rocco Pierri è di Salerno, non fa parte del mondo dello spettacolo, lavora infatti come commercialista. L’incontro con Claudia Ruffo è avvenuto nell’estate 2024, a Capri, grazie ad alcuni amici in comune. Dopo un mese la romantica proposta di matrimonio, degna della trama di un film.

Mentre tornava a Napoli da Milano, Rocco si è ritrovato a Roma a causa del maltempo e Claudia gli ha consigliato di rimanere lì e tornare il giorno dopo ma lui voleva tornare a tutti i costi. Quando le disse che avrebbe preso un autobus, lei con ironia ha risposto: “Sei meraviglioso, io ti sposo”.

Rocco, in realtà, aveva già in valigia l’anello di fidanzamento e quando è arrivato a casa, alle 4 del mattino, le ha chiesto di sposarlo. L’attrice e il marito hanno organizzato il matrimonio in pochi mesi, una cerimonia da favola a Capri che ha fatto sognare davvero tutti.