Un lungo weekend dedicato ai festeggiamenti per il matrimonio di Claudia Ruffo e Rocco Pierri: dalle nozze civili alla cerimonia dinanzi al mare, passando per la festa scudetto

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Claudia Ruffo e Rocco Pierri si sono sposati a Capri: 3 giorni di festeggiamenti

L’amatissima attrice napoletana di Un posto al sole, Claudia Ruffo, ha sposato il suo Rocco Pierri. Le nozze sono state celebrate a Capri e via social sono state condivise svariate immagini, per la gioia dei fan.

Il matrimonio di Claudia Ruffo

Senza ombra di dubbio celebrare il proprio matrimonio circondati dalla bellezza di Capri è il sogno di tantissimi. L’attrice Claudia Ruffo lo ha coronato. Fianco a fianco con il suo Rocco Pierri, al quale l’attrice di Un posto al sole è legata sentimentalmente da svariati anni, ha detto sì nel corso di una cerimonia molto intima.

La coppia si è sposata con rito civile, celebrato dal sindaco, presso il Municipio di Capri. La cerimonia era stata programmata da tempo ma di colpo è giunta una sorpresa. Il giorno dei festeggiamenti è divenuto anche il giorno di Napoli-Cagliari, gara decisiva per l’assegnazione dello scudetto.

La festa degli sposi ha così visto un ospite particolare, un televisore grazie al quale seguire la partita. Enorme la tensione alla sera, con i festeggiamenti per il quarto scudetto che si sono mescolati a quelli dei due sposi.

Un’enorme festa, nel corso della quale tutto ciò che contava erano i sorrisi. Tante maglie azzurre sventolanti per il titolo vinto e, come i fan ben sanno, anche un compleanno celebrato allo scoccare della mezzanotte. Si tratta di quello della sposa, che ha spento 45 candeline sabato 24 maggio.

Tre eventi in uno a Capri. Claudia Ruffo ha decisamente preso bene questa coincidenza, lasciandosi trascinare dal vortice di emozioni. Nelle sue storie la si vede anche indossare la maglia del Napoli sopra l’abito nuziale.

Un weekend di festeggiamenti

Sì, la partita del Napoli ha monopolizzato la serata del 23 maggio, così come la notte tra venerdì e sabato. Non ha però preso in ostaggio l’intero matrimonio di Claudia Ruffo e Rocco Pierri. La coppia ha infatti deciso di festeggiare dal venerdì alla domenica.

Un lungo weekend colmo d’amore e sorrisi. Dopo le nozze con rito civile e festa annessa, si è proseguito con tanta gioia per il compleanno di lei e poi, nel corso della mattina di domenica 25, ecco il rito con vista sul mare di Capri. I due sposi sono giunti in barca, tra gli applausi dei presenti, festeggiati da amici e parenti.

Gli amori di Claudia Ruffo

I fan di Claudia Ruffo hanno seguito negli ultimi anni gli alti e bassi della sua vita amorosa. Questo non è il suo primo matrimonio, avendo sposato più di 10 anni fa Mario Cirino Pomicino. Marito e moglie nel 2013 e un anno dopo genitori della piccola Ginevra.

Si sono però detti addio nel 2018 e nel 2019 lei è apparsa sui social con il suo nuovo compagno: Roy Capasso. Conosciutisi durante le festività di Natale a fine 2018, sono venuti allo scoperto soltanto nel corso dell’estate 2019. Lei aveva bisogno del suo tempo per poter vivere pubblicamente questo sentimento.

Una storia inaspettata, l’aveva definita, e forse lo stesso potrebbe dirsi per Rocco Pierri. L’annuncio con lui è giunto a settembre 2024. Ha pubblicato una foto di coppia in barca a Capri, con un post molto intenso.

I fan però si sono detti stupiti dal non riconoscere Roy nello scatto. Nessun annuncio pubblico sulla fine della sua storia precedente ma solo un benvenuto al nuovo amore. Un uomo in grado di farla tornare a credere nel matrimonio, celebrato poco meno di un anno dopo rispetto a quello scatto splendido.