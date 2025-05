Beautiful torna a girare in Italia, puntate speciali a Napoli e Capri

Fonte: IPA Katherine Kelly Lang

Il legame tra Beautiful e l’Italia è davvero indissolubile. La produzione della soap opera più famosa al mondo ha deciso di tornare a girare in Italia, questa volta a Napoli e Capri. Della spedizione italiana faranno parte Brooke Logan, Ridge ed Eric Forrester e l’indimenticabile Nick Marone, tornato di recente in scena dopo un lungo periodo di assenza.

Beautiful a Napoli e Capri, come incontrare gli attori

Beautiful, la soap opera più famosa al mondo, in onda tutti i giorni alle ore 13.40 su Canale 5, tornerà a girare in Italia nei prossimi giorni, più precisamente a Napoli e Capri, per ambientare le nuove appassionanti storie, sotto la direzione creativa del produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell.

Attesi quattro grandi e storici protagonisti: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e il grande ritorno di Jack Wagner, famoso per il ruolo di Nick Marone.

L’Italia, grazie all’immensa popolarità di Beautiful da decenni, si conferma il paese in assoluto più amato dalla serie. Dopo il Lago di Como (1997), Venezia (1999), Portofino (2002), la Puglia (2012) e Roma (2023), dal 28 al 31 maggio 2025 verranno realizzate nuove puntate “italiane” che il pubblico nostrano potrà vedere nel 2026, mentre la messa in onda statunitense è prevista per luglio 2025. Il divario di messa in onda tra i due Paesi è infatti di circa un anno.

Come annunciato da Mediaset, i fan italiani della serie avranno l’opportunità di incontrare il cast in occasione di uno speciale evento aperto al pubblico a Napoli presso il Castel Nuovo previsto per sabato 31 maggio dalle ore 14 alle ore 17.

Non è ancora chiaro se saranno coinvolti alcuni volti popolari del nostro mondo dello spettacolo: ad esempio, le puntate romane di Beautiful hanno visto la partecipazione di diverse personalità italiane, tra cui Jasmine Carrisi, Ginevra Lamborghini, Ilaria Stagni (doppiatrice storica di Steffy Forrester) e Andrea Bocelli con la sua famiglia.

Anticipazioni sulle puntate di Beautiful a Napoli e Capri

Al momento sono top secret i dettagli sulla trama che vede i quattro attori storici di Beautiful in trasferta in Italia. Quel che è certo è che quando il cast esce fuori dalla Forrester Creations accadono sempre cose entusiasmanti e uniche. Probabile che ci sia un riavvicinamento tra Brooke e Ridge, due dei personaggi più amati della soap opera, dopo l’allontanamento dell’ultimo periodo nelle puntate americane.

L’ultimo viaggio in Italia si è rivelato un duro colpo per Liam e ha portato ad una breve reunion tra Ridge e Brooke. Ora, con lo stilista impegnato di nuovo con Taylor, e Brooke e sua figlia Hope in una sorta di limbo, alcuni spettatori sospettano che il contesto internazionale indichi che un nuovo ciclo familiare sta per cominciare.

“Per quelli di noi che seguono questa serie da oltre 35 anni – ha scritto un fan americano – sapete che Ridge non resterà a lungo con Taylor e che finirà di nuovo per ritrovarsi di fronte al suo “destino”. Succederà”. Il destino è un chiaro riferimento a Brooke Logan, da sempre il grande amore di Forrester.

Al di là di come andrà questa nuova trasferta rappresenterà sicuramente un’occasione unica per l’Italia, una vetrina importante per far conoscere all’estero nuove meraviglie della nostra penisola, come appunto Napoli e Capri.