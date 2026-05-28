Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 maggio 2026

Ufficio stampa - Mediaset Brooke, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 24 al 30 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana passata ha visto precipitare i rapporti tra le famiglie Forrester e Logan: l’arresto di Poppy, accusata degli omicidi di Tom Starr e Hollis, ha scosso profondamente Brooke e Hope dopo il ritrovamento nello appartamento dell’uomo dello zaino contenente lettere e sostanze letali.

Emergono dettagli inquietanti sui farmaci che hanno ucciso Tom e Hollis, mentre la sorella Li porta conforto a Poppy in carcere. Nel frattempo una verità sulla famiglia Spencer cambia gli equilibri: la paternità di Luna non è di Bill, una scoperta che getta la ragazza nello sconforto e la spinge a cercare un conforto improvviso con Bill, sfociato in un bacio.

Sul fronte delle relazioni, la festa per il successo di “Brooke’s Bedroom” si trasforma in un detonatore: Hope, in preda all’alcol e a sentimenti repressi, bacia Finn; lui rifiuta di assecondare il segreto e confessa tutto a Steffy. La reazione di Steffy è furiosa e dolorosa e porta la donna a decidere di allontanarsi per ritrovare se stessa, affidando la figlia Kelly a Liam. Il ritorno di Taylor alimenta ulteriori scontri con Brooke, mentre Ridge tenta di fare da mediatore e il clima in azienda si fa teso.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Frattura tra le famiglie: lo scontro tra Forrester e Logan si inasprisce dopo la rivelazione del bacio tra Hope e Finn e le accuse contro Poppy, con Steffy che interrompe ogni rapporto di fiducia e Ridge che cerca invano di placare gli animi.

• Indagine e conseguenze: l’arresto di Poppy per gli omicidi di Tom Starr e Hollis apre una nuova indagine che coinvolge Brooke e Hope, mentre emergono prove sull’origine della droga letale rinvenuta nello zaino di Tom.

• Rivelazioni sulla paternità: la scoperta che Bill non è il padre biologico di Luna scatena confusione e ripercussioni emotive, influenzando i rapporti familiari e le dinamiche tra Bill, Luna e gli Spencer.

• Crisi matrimoniale: il bacio tra Hope e Finn fa esplodere la crisi tra Finn e Steffy: la confessione mette in discussione la fiducia nel matrimonio e spinge Steffy a prendersi una pausa per riflettere.

• Decisioni drastiche e affidamenti: la partenza di Steffy e la scelta di lasciare Kelly con Liam introducono nuove tensioni pratiche ed emotive, con potenziali ripercussioni sui legami tra le famiglie.

• Ritorni che riaccendono i conflitti: il ritorno di Taylor riapre vecchie ferite e porta nuove accuse contro Brooke, alimentando divisioni e giudizi morali tra i protagonisti.

• Tensioni in azienda: le discussioni tra Ridge e Taylor sulle scelte manageriali alla Forrester Creations segnano un fronte aziendale critico, con dubbi sul ruolo di Brooke e sulla direzione creativa della casa di moda.

• Reazioni maschili e alleanze: Bill e Liam si trovano a fare i conti con l’arresto di Poppy e con le rivelazioni che scuotono la famiglia, cercando di mantenere ordine e proteggere i più fragili in mezzo al caos.