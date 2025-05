Valeria Marini entra nel cast di Beautiful con un ruolo speciale

Fonte: Getty Images Valeria Marini

Valeria Marini torna a recitare. E lo fa in grande stile, per una produzione americana amata in tutto il mondo. La stellare è stata ingaggiata dalla produzione di Beautiful per le puntate girate a Napoli e Capri. Un ruolo speciale per la soubrette nella celebre soap opera, che da quasi quarant’anni appassiona milioni di spettatori in tutto il mondo.

Valeria Marini attrice a Beautiful

Dopo la partecipazione a Ne vedremo delle belle di Carlo Conti, Valeria Marini approda a Beautiful. L’ex primadonna del Bagaglino è stata ingaggiata come guest star per le riprese che si stanno svolgendo in questi giorni in Italia, tra Napoli e Capri. Stando alle anticipazioni emerse da Pomeriggio 5, la Marini sarà una delle protagoniste dei nuovi episodi e vestirà i panni di se stessa.

Una partecipazione che si annuncia dunque molto interessante anche se i fan italiani dovranno attendere prima di vedere Valeria in azione: gli episodi girati nel nostro Paese andranno in onda su Canale 5 non prima del 2026, per via del lungo divario che c’è tra le puntate americane e le puntate italiane di Beautiful.

Per la Marini si tratta di un ritorno alla recitazione: l’ultima esperienza risale al 2024, nel film Il magico mondo di Billie. Ma la 58enne, nel corso della sua lunga carriera, si è sempre destreggiata tra diversi set: al cinema ha lavorato, solo per citarne alcuni, con Alberto Sordi, Sofia Coppola e Pupi Avati.

In passato altre celebrità italiane hanno avuto l’onore di lavorare a Beautiful: nell’ultima trasferta romana, ad esempio, sono stati coinvolti Cristiano Malgioglio, Ginevra Lamborghini (sorella della più famosa Elettra) e Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. C’è stato spazio anche per un cameo di Andrea Bocelli, amatissimo negli Stati Uniti.

Le puntate di Beautiful a Napoli e Capri

Beautiful ama l’Italia e viceversa. Dopo il Lago di Como (1997), Venezia (1999), Portofino (2002), la Puglia (2012) e Roma (2023), si stanno ora realizzando nuove puntate “italiane” della popolare soap opera. A Napoli e Capri sono sbarcati quattro amatissimi attori: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Jack Wagner (Nick Marone).

La produzione italiana delle scene girate a Napoli e Capri è stata affidata per la terza volta a Gianluca Cannizzo per la Wonder Film che ha organizzato le riprese in location storiche della città partenopea tra cui Piazza Municipio, Via Chiaia, Via Toledo, Piazza Trento e Trieste, Via Parthenope, Castel Nuovo, Borgo Marinaro oltre che nella meravigliosa Capri con scene in mare aperto, tra i Faraglioni e altri scorci suggestivi dell’isola tra cui La canzone del mare e Marina Grande.

The Bold and Beautiful (questo il titolo originale) è la soap opera più vista al mondo trasmessa in oltre 100 paesi, con ben 35 milioni di telespettatori giornalieri.

In passato sono stati girati episodi anche ad Abu Dhabi e Dubai (2014), in Australia (2007 e 2017), in Danimarca (2015), in Francia (2014), in Messico (2011), nel Principato di Monaco (2013, 2014, 2016, 2017, 2022 e 2023) e nei Paesi Bassi (2014), oltre a incontri e tour con i fan in Sud Africa, Bulgaria, Islanda, Finlandia, Belgio, Canada e Grecia.