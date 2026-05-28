Beautiful, le anticipazioni del 29 maggio 2026: Steffy è amareggiata e lascia Finn

Ansa Steffy, Beautiful

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo su Canale 5 i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 29 maggio 2026

Finn ha raccontato alla moglie di essere stato baciato da Hope. Steffy è amareggiata: aveva detto a Finn di starle lontano e lui non le ha dato ascolto. Nonostante lo ami e non metta in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti, Steffy gli dice di aver bisogno di allontanarsi per un po’.

Brooke, venuta a sapere dalla figlia del bacio, è preoccupata delle conseguenze che questo potrebbe avere, visti i trascorsi turbolenti tra i Logan e i Forrester e il fatto che Hope e Steffy, già in passato, si sono contese lo stesso uomo.

Teme che la figlia non riesca a controllare i suoi sentimenti per Finn. Hope si assume le proprie responsabilità ed è sicura che un episodio del genere non si ripeterà mai più. Ridge è contento di sapere che Taylor ha deciso di restare a Los Angeles. La donna dice di farlo per se stessa, ma anche perché sente che, in questo momento, Steffy abbia bisogno di avere qualcuno su cui contare. Ridge non capisce perché la figlia si senta in minoranza in azienda.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.00. Leggi le anticipazioni dal 24 al 30 maggio.