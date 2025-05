Katherine Kelly Lang di Beautiful: “Amo Brooke ma il mio futuro sarà in Italia”

Fonte: IPA Katherine Kelly Lang

Sono passati esattamente 38 anni dal primo ciak sul set di Beautiful eppure Katherine Kelly Lang non si è ancora stufata di Brooke Logan. È cresciuta con lei e grazie a questo ruolo ha avuto l’opportunità di viaggiare e fare esperienze in tutto il mondo.

In occasione della visita a Napoli per le riprese della famosa soap opera, abbiamo incontrato l’attrice americana per capire di più della sua vita, per provare a carpire il suo vero animo al di là di un personaggio che appassiona da sempre ma che in realtà ha ben poco in comune con lei.

Perché se Brooke è un vera femme fatale, spudorata e a tratti trasgressiva, Kelly è di tutt’altra pasta. Più romantica, dolce e allo stesso tempo una grande lavoratrice.

Dopo così tanti anni, non è stufa di Brooke Logan?

Assolutamente no! Lei è parte della mia famiglia, amo Brooke!

Trascorre tante ore sul set, cosa le piace fare quando non lavora?

Quando non lavoro trascorro del tempo con la mia famiglia. Mi alleno, vado in palestra. Mi piace fare la sauna e le escursioni. E poi viaggio, faccio diverse cose ma lavoro anche molto. E quindi fuori dal set mi piace fare cose semplici.

Il suo aspetto è fantastico, qual è il suo segreto di bellezza?

Cerco di mangiare sano, di bere acqua, di dormire a sufficienza ogni notte e di fare esercizio. Consumo principalmente verdure e proteine magre, evitando zuccheri e pane. So che in Italia si mangia molto pane, in America invece no perché non è buono (ride, ndr). Ho seguito l’esempio dei miei genitori, anche loro cercavano di mantenersi in salute perché alla fine è tutta questione di salute.

La sua passione per la moda è cosa nota ma qual è il suo outfit preferito?

Si, mi piace la moda e anche i designer italiani. Per lavoro indosso spesso capi molto eleganti. Ma per la vita di tutti i giorni, quando non sono sul set, mi piace la semplicità. Indossare t-shirt e jeans. O dell’abbigliamento sportivo, visto che vado di frequente in palestra e non è raro vedermi in leggings.

Qualche tempo fa ha dichiarato di voler acquistare una casa in Italia, ha intenzione di godersi qui la sua pensione?

Amo l’Italia. Stavo cercando in Toscana, ma in realtà amo così tante zone del vostro Paese. Vorrei qualcosa di centrale, in modo da spostarmi facilmente da Nord a Sud. Mi piace lo stile di vita italiano, è bello stare qui e quindi sì, mi piacerebbe trascorrere qui le mie giornate in futuro.

Fonte: IPA

Recentemente è finita dopo undici anni la sua storia d’amore con Dominique (Zoida, produttore tv e imprenditore). Com’è la vita da single dopo i 60 anni?

È una vita molto impegnata. Dedico la maggior parte delle mie giornate al lavoro, ai viaggi. Ora stiamo facendo cose meravigliose qui in Italia per Beautiful ma ci sono anche altri progetti. E poi ci sono i miei figli e i miei nipoti, con i quali trascorro molto tempo quando sono a casa. La mia è sicuramente una vita frenetica.

Dopo due divorzi e la fine di una lunga relazione, cosa ha imparato sull’amore?

È difficile rispondere a questa domanda in modo semplice, ma credo che nella vita a due sia molto importante la condivisione. E non avere paura di mostrarsi per quello che si è veramente. Bisogna essere autentici, non bisogna temere di mostrarsi per quello che si è e ridimensionarsi per l’altro. E quando si è in una relazione bisogna amarsi per davvero. Essere innamorati ma allo stesso tempo migliori amici: molte persone non amano uscire con il proprio partner, invece non funziona così.

Qual è il consiglio di vita che si sente di dare alle ragazze e alle donne più giovani?

La passione è tutto. Non importa di cosa si è appassionati, che sia un lavoro o un hobby, la passione è il motore di tutto. Se c’è qualcosa in cui si crede si può fare il possibile. E non restare bloccati troppo a lungo in situazioni che non ci piacciono perché solo così si può riuscire a dare il massimo.

Fonte: Mauro Sostini

Beautiful, puntate a Napoli e Capri: i vestiti di Brooke sono di Luisa Beccaria

Nelle puntate di Beautiful girate a Napoli e Capri, (dove ci sarà anche un cameo di Valeria Marini) Brooke indosserà vestiti firmati da Luisa Beccaria. La filosofia di questo brand made in Italy abbraccia la vera artigianalità, dalle materie prime ai tessuti unici. Tutti i capi sono realizzati con maestria e competenza professionale, raggiungono una qualità superlativa e garantiscono il minor impatto possibile sull’ambiente.

Il linguaggio del brand è evocativo e a tratti poetico-eccentrico. Ha l’obiettivo di comunicare la natura fragile ma forte, appassionata di una donna sicura di sé, romantica, di quelle che si proiettano in tutto ciò che la circonda. Proprio come l’amato personaggio della soap opera americana.

Fonte: Mauro Sostini

Anticipazioni puntate Beautiful a Napoli e Capri

Beautiful è ambientata a Los Angeles e racconta le vicende della famiglia Forrester, proprietaria della casa di moda Forrester Creations. Una delle trame principali è l’eterna storia d’amore tra Ridge Forrester, primogenito della famiglia Forrester, e Brooke Logan. Nel corso di 37 anni di relazione sono sposati più di 10 volte; dal matrimonio tra i due è nato RJ. Brooke è stata inoltre sposata con il padre di Ridge Eric Forrester ed ha avuto una relazione con Nick Marone.

Attualmente Ridge è tornato con l’altra donna della sua vita, Taylor, ma Brooke non riesce ad accettare che Ridge sia davvero innamorato di lei ed è convinta che riuscirà a riconquistarlo. Anche Eric cerca di convincere Ridge a tornare con Brooke, ma finora senza successo. Entra in scena Nick Marone, tornato in città all’improvviso, pronto a riconquistare Brooke, che a sua volta è lusingata e divertita dalle attenzioni di Nick. Brooke, Eric e Ridge partono alla volta di Napoli e Capri per occuparsi di alcuni affari importanti legati alla moda italiana.

Il vero motivo del viaggio di lavoro in Italia, tenuto nascosto da Eric (con Taylor lontana), è però ricordare a Ridge che la donna che ama davvero è Brooke. Con il pretesto di avere anche lui “affari importanti” a Napoli e Capri, in Italia approda anche Nick.