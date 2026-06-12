Fedez e Giulia Honegger, la nuova casa a Milano: le camerette dei bambini e il divano da 40mila euro

La nuova casa milanese di Fedez e Giulia Honegger è un concentrato di lusso e stile.

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IPA Giulia Honegger e Fedez

Arredamento di design, sculture, carta da parati e un divano da 40mila euro: la nuova casa di Giulia Honegger e Fedez è un concentrato di stile e lusso. Il rapper e la nuova compagna sono pronti ad accogliere il loro primo figlio (il terzo per Fedez), proprio per questo hanno deciso di trasferirsi.

La nuova casa di Giulia Honegger e Fedez: lusso nel cuore di Milano

Il nuovo nido d’amore si trova a Milano, a pochi passi dal centro storico ed è stata ristrutturata proprio per consentire a Fedez e Giulia Honegger di trasferirsi al più presto. Il trasloco è ormai imminente, fra scatoloni e ultime rifiniture, così il cantante ha deciso di condividere alcuni scorci dell’abitazione della coppia su Instagram.

Dalle immagini scopriamo la cameretta che accoglierà il bambino in arrivo (di cui non sappiamo ancora il sesso), ma anche Leone e Vittoria, i figli maggiori di Fedez, nati dal legame con Chiara Ferragni. Lo spazio è elegante e classico, con tonalità neutra e un angolo lettura sulla parete. Troviamo poi cassettoni contenitori, mensole e una panca per conservare libri e giocattoli.

A rendere le camerette ancora più particolari però è soprattutto la carta da parati che ritrae animali della savana, con boiserie decorative che rendono l’atmosfera ancora più magica. Il pavimento è invece in parquet, mentre spiccano le lampade con luci calde e chic.

Il salone è invece luminoso e ampio, con grandi finestre da cui entra la luce e tanti pezzi di design a decorare l’ambiente. Sullo sfondo vediamo una libreria a parete con luci, oggetti di design e delle opere d’arte collezionate da Fedez.

Al centro della stanza invece spiccano due divani. Uno più grande e bianco dal costo di 25mila euro, mentre un altro modulare verde che ha un valore di 20mila euro. Solo questi due arredi insieme hanno un valore che supera i 40mila euro. Completa lo spazio un parquet a spina di pesce, rendendo tutto ancora più lussuoso.

La nuova casa di Fedez e Giulia Honegger, come accennato, si trova nel centro di Milano. La vista è particolarmente suggestiva, soprattutto grazie ad una terrazza che si affaccia sullo skyline della città.

L’amore di Giulia Honegger e Fedez (presto genitori)

La nuova abitazione di Fedez e Giulia Honegger rappresenta un ulteriore passo avanti nella loro relazione. Il rapper e l’imprenditrice stanno vivendo un momento magico, caratterizzato dall’attesa del primo figlio. Solo qualche giorno fa i due erano stati avvistati in Sardegna per una breve vacanza, fra baci e tenerezze, col pancione di Giulia sempre più bello e visibile.

La complicità è innegabile e chi conosce bene Fedez afferma che Giulia Honegger sarebbe riuscita a regalargli la vera felicità dopo il dolore per la separazione da Chiara Ferragni. Proprio grazie all’imprenditrice, il cantante avrebbe ricostruito un rapporto con l’ex moglie per amore dei figli. I due avrebbero ritrovato la serenità, condividendo anche momenti importanti come il compleanno di Leone.