Cristina Chiabotto super top, regina del red carpet in nero. Voto: 10
Tra abiti da sera, silhouette sensuali e qualche scelta meno convincente, il red carpet del Filming Italy Sardegna Festival 2026 si accende di glamour. A prendersi la scena più di tutte è Cristina Chiabotto: elegante, luminosa e impeccabile in nero, firma il look più riuscito della serata. C’è poco da discutere: è la più bella del red carpet. L’ex Miss Italia sceglie un abito nero lungo, morbido e avvolgente, con scollo profondo, spalline sottili e un delicato gioco di drappeggi sul fianco che scolpisce la silhouette senza appesantirla. Un modello apparentemente classico, ma reso speciale dalla schiena scoperta e da quei piccoli cut-out laterali che aggiungono una nota sensuale, sempre elegantissima.