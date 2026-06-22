Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Micaela Ramazzotti al Filming Italy Sardegna Festival 2026

Il cinema italiano si prepara ancora una volta a sbarcare in Sardegna e, per la sua nona edizione, lo fa nel segno del talento e del fascino di Micaela Ramazzotti. Eletta ad ambasciatrice ufficiale del Filming Italy Sardegna Festival 2026, l’attrice e regista romana si è presentata all’appuntamento della stampa capitolina, rigorosamente accompagnata dal neo-marito Claudio Pallitto, in una splendida tenuta bicolore che urla già “tendenza”.

Micaela Ramazzotti sceglie il black & white per il suo look da madrina del Filming Italy Sardegna Festival 2026

Ci siamo: il Filming Italy Sardegna Festival sta scaldando i motori per la sua nona edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cinematografica italiana e internazionale. La kermesse stavolta avrà luogo dal prossimo 25 fino al 28 giugno, come sempre sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca, che a Roma ha svelato i dettagli di un programma ricchissimo. A rubare la scena, però, è stata senza ombra di dubbio Micaela Ramazzotti.

L’attrice quest’anno ricopre il prestigioso ruolo di ambasciatrice e alla presentazione ha sfilato davanti ai fotografi con addosso un raffinatissimo completo black & white, che ha subito evocato suggestioni da favola moderna. Parliamo di un’eleganza essenziale, certo, ma di grande impatto, perfetta per celebrare non solo il suo legame indissolubile con la settima arte ma anche un momento magico della sua vita personale.

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Questa particolare scelta cromatica, infatti, è apparsa a molti come un sottile quanto romantico richiamo al suo status di neo-sposa: era metà maggio quando la quarantasettenne ha coronato la sua storia d’amore con il personal trainer e attore Claudio Pallitto, unendosi in matrimonio in Umbria con una cerimonia intima — e riservatissima — officiata da Francesca Fagnani. Ovviamente c’era proprio lui ad accompagnarla all’evento, regalando l’immagine di una coppia complice, affiatata e visibilmente felice che ha fatto sognare ogni presente (e non) ad occhi aperti.

Vediamo in foto la futura madrina indossare in maniera del tutto disinvolta una blusa in satin bianca, dal taglio molto pulito, a t-shirt, e dei pantaloni neri sartoriali. Un paio di scarpe con il tacco alto, degli occhiali da sole scuri e qualche gioiello minimal nei toni dell’oro, fatta eccezione per i due grossi orecchini a cerchio, chiudevano con grazia il look.

Filming Italy Sardegna Festival 2026, cosa dovremmo sapere sulla nona edizione

Tra glamour e cronaca rosa, l’incontro romano ha acceso i riflettori su di un festival che si preannuncia di altissimo livello: la manifestazione, in programma dal 25 al 28 giugno tra la città di Cagliari e lo splendido resort Forte Village, vanta un parterre davvero di prim’ordine. Accanto a Micaela Ramazzotti si muoveranno infatti icone mondiali come Harvey Keitel, che ricoprirà il ruolo di presidente onorario, la giovane cantante e attrice Clara e molti altri.

È prevista la proiezione di oltre cinquanta titoli tra lungometraggi, serie televisive e documentari, con una forte attenzione alle anteprime e ai mercati internazionali in collaborazione con l’Associazione Produttori Audiovisivi, e ovviamente l’ambasciatrice non si limiterà a sfilare sul red carpet sardo: la sua partecipazione sarà attiva e centrale all’interno delle dinamiche della kermesse, poiché presiederà anche la giuria d’eccezione dedicata alla sezione dei cortometraggi cinematografici.

Queste nuove vesti, insomma, coronano una stagione straordinaria per lei, che continua a raccogliere consensi sia come interprete sia dietro la macchina da presa, dopo l’esordio alla regia con il film Felicità. La sua presenza in Sardegna rappresenta perciò il perfetto connubio tra il grande cinema d’autore e lo spirito pop di una manifestazione nata per unire il pubblico alle stelle del grande schermo, sotto il sole della fascinosa isola.