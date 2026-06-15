Micaela Ramazzotti, il retroscena sul ruolo di Francesca Fagnani al matrimonio: “Bastano piccole cose”

L'attrice ha raccontato di come si sia fidata subito della giornalista e del perché le abbia voluto affidare la celebrazione delle sue nozze

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Micaela Ramazzotti

Lo scorso 12 maggio Micaela Ramazzotti si è sposata con Claudio Pallitto, nel corso di una romantica cerimonia che ha celebrato un amore forte e solido, che è andato oltre ai pregiudizi di cui era stato investito all’inizio.

A officiare le nozze è stata Francesca Fagnani, con cui l’attrice non aveva certo un legame di lunga data. Le due infatti si erano conosciute un mese prima del matrimonio, nel corso dell’intervista dell’artista a Belve. Eppure la giornalista è entrata subito nel cuore di Micaela Ramazzotti, come ha raccontato lei stessa.

Micaela Ramazzotti, perché ha scelto Francesca Fagnani per le sue nozze

Ci sono consapevolezze che non hanno bisogno di tempo, ma solo della giusta intuizione. Lo ha raccontato Micaela Ramazzotti al Taormina Film Festival, svelando un retroscena sulle sue nozze con Claudio Pallitto. I due hanno pronunciato il fatidico Sì lo scorso 12 maggio, alla presenza di parenti e amici, nel corso di una romantica cerimonia officiata da Francesca Fagnani.

Una scelta che aveva sorpreso molti visto che le due si sono conosciute proprio sugli sgabelli di Belve, in occasione dell’intervista dell’attrice nel celebre format. È stata proprio Ramazzotti a svelare perché abbia voluto proprio Francesca Fagnani come celebrante del suo matrimonio: “Francesca è una donna che è forte e intelligente. Mi piace la sua intelligenza, mi piace il suo carisma. L’ho conosciuta e mi è piaciuta subito. Perché Francesca ti guarda negli occhi, dritta. Io mi sono fidata dei suoi occhi. E poi scherzando, parlando un giorno con Claudio, mi ha detto: vabbè, ma sposaci tu. E ha detto sì. Una donna di parola, e quindi ci ha sposati”.

Un’amicizia nata quasi per caso, in un ambiente, quello dello spettacolo, che difficilmente fa sbocciare legami autentici. “Adesso ci sentiamo”, ha raccontato. “Le voglio molto bene. Perché alla nostra età, quando si è più maturi, non serve così tanto approfondire la conoscenza di una persona. Bastano piccole cose per capire se quella persona può far parte di te, può essere un’amica. Cioè è un sentimento che lo senti subito. E Francesca è una donna molto forte”.

Il matrimonio con Claudio Pallitto

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati il 12 maggio con una cerimonia per pochi intimi, che ha celebrato quell’amore in cui pochi credevano all’inizio ma che ha dimostrato, giorno dopo giorno, quanto sia forte e solido. L’attrice non ha mai nascosto di amare profondamente il personal trainer, tanto da dichiarare in più di un’occasione che fosse lui “l’amore della sua vita, l’unico”.

“Lui mi dà molta forza e spero di darne anche io a lui. Stiamo costruendo qualcosa di bello e spero duri per l’eternità“, aveva detto qualche settimana prima delle nozze. E il primo mese delle nozze è già stato “bellissimo,, pieno di vita, pieno di cose da fare insieme”. “Il matrimonio è un atto romantico. Quindi è chiudere qualcosa, è stare in una bolla, è raccogliersi insieme. Cioè, la fede non a caso tu la metti sulla mano sinistra, che è la mano del cuore, è un atto romantico di grande forza. Di grande unione. Di appartenenza. E non ti sposi tanto per farlo, ti sposi quando senti che quello è l’amore. Almeno io la penso così”.