Ciao Angela, ho un abito in pizzo bianco che adoro, ma ogni volta che lo metto mi sembro vestita da sposa: mi dai qualche consiglio su come portarlo?

Che meraviglia gli abiti in pizzo… raffinatissimi e preziosi, hanno però il piccolo svantaggio di risultare a volte eccessivi o impegnativi e quindi finisce che restano nell’armadio nei secondi dei secoli, quando invece sarebbero adattissimi per l’estate. Come fare per risolvere la cosa e poterli portare un po’ più spesso? Ecco qualche idea per voi!

Abito in pizzo, come abbinarlo con stile: con accessori che sdrammatizzano

È un peccato lasciare un bell’abito nell’armadio e metterlo solo due volte l’anno, non trovate? Se scoviamo il modo di renderlo più portabile, potremo fargli vedere la luce più spesso! La prima idea per voi è semplice: sdrammatizzate, soprattutto con gli accessori. Borse di paglia, sandaletti colorati o in materiali insoliti, occhiali oversize… vi aiuteranno a indossarlo in modo più easy. Un’altro consiglio è quello di abbinarli a giacche in denim o chiodo in pelle, magari alla sera, quando l’aria è più fresca. Vedrete come diventeranno immediatamente più facili!

Abito in pizzo, come abbinarlo con stile: con borse coloratissime

A parte quella di paglia, che resta la mia preferita, provate anche con borse in pelle, ma in colori forti: azzurro, rosa, verde, rosso… vi raccomando però: niente pendant con le scarpe, altrimenti invecchiate l’insieme!

Abito in pizzo, come abbinarlo con stile: idee di recupero

Se vi rendete conto che il taglio dell’abito è un po’ datato, potete sempre farlo riadattare: un’opzione può essere quella di ricavarne una gonna o un top, oppure una gonna e anche un top, da portare anche coordinati, sempre tenendo presenti le indicazioni sopra.

In caso amiate questo genere di abiti, non dimenticate di dare un’occhiata al mondo del vintage: per i capi in pizzo o decorati in pizzo, può essere una vera miniera d’oro. Potrebbe rendersi necessario adattare i pezzi al vostro fisico, ma i costi possono essere anche molto contenuti e i capi davvero meravigliosi.

#ConCosaLoMetto a cura di Angela Inferrera VEDI TUTTI GLI ARTICOLI