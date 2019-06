La borsa in paglia: ecco come abbinarla

editato in: da

La borsa in paglia d’estate è un must have: a me piace moltissimo anche in città, perchè ha quel sapore da Costa Azzurra che fa sentire in vacanza anche se siamo in pieno centro, in mezzo a muri d’asfalto! Come fare per evitare però l’effetto “casa nella prateria”? Ecco qualche modello da tenere presente e qualche consiglio di stile.

La borsa in paglia, come abbinarla: al gomito

Portata al gomito come se fosse una it bag è deliziosa. Se la sdrammatizzate con jeans e occhiali da sole poi è perfetta. Anche la combinazione con i quadretti Vichy è vincente, ma fate attenzione all’effetto “pic nic cittadino”: in questo caso abbondate con il denim!

La borsa in paglia, come abbinarla: con un foulard

Anche una semplicissima sportina in paglia arricchita da un foulard colorato può fare a gara con le più sfiziose borse must have. Pensate sempre a Jane Birkin, che sfoggiava il suo cestino come se fosse stato una borsa di super lusso. Gli ingredienti per un look perfetto? Capelli naturali, jeans e righe. Se sono marinière, meglio!

La borsa in paglia, come abbinarla: tonda

La borsa in paglia tonda ormai è sulla cresta dell’onda da qualche stagione e devo dire che per me resta sempre molto chic, soprattutto in città. Da portare con denim, mules e i vostri maxi occhiali da sole preferiti, ma anche con l’abitino incrociato a fiori, per un perfetto stile alla francese. Ah, non dimenticate la bicicletta!

La borsa in paglia, come abbinarla: con le scritte

La borsa in paglia con le scritte è un must have da vacanza, su cui potete giocare esprimendo il concetto che più vi piace! La vedo benissimo abbinata ad un maxi dress boho chic, oppure con espadrillas e cappello in paglia. In generale, si intona perfettamente ad un contesto super casual e freschissimo, proprio da mare!