Sono grandi, di paglia e bellissimi. I cappelli dell’estate sono l’accessorio cool da avere sempre in testa

Non solo riparano dai dannosi raggi solari, ma sono anche estremamente chic e versatili: ecco come scegliere questo accessorio estivo intramontabile

IPA Beyonce indossa il suo cappello di paglia a tesa larga

L’iconico, intramontabile accessorio che profuma di vacanze in Costa Azzurra, picnic sull’erba e pomeriggi dorati in riva al mare: stiamo parlando del cappello di paglia, una dichiarazione d’amore alla stagione del sole.

Audrey Hepburn lo ha reso un simbolo di grazia e femminilità in Colazione da Tiffany, mentre Brigitte Bardot lo sfoggiava con disinvoltura sulla spiaggia di Saint-Tropez, abbinato a bikini a vita alta e sguardi da diva. Jane Birkin lo indossava come se fosse un’estensione del suo spirito boho-chic, rendendolo l’accessorio estivo per eccellenza.

Indossarlo oggi è un modo per sentirsi parte di una storia glamour e senza tempo. Da Beyoncé a Chiara Ferragni, da Harry Styles a Gigi Hadid, le celebrity non possono farne a meno. Lo portano ovunque: al Coachella, in barca alle Baleari o semplicemente per un brunch al sole.

Forse è il rumore del vento tra le spighe, il ricordo delle estati dell’infanzia, o quel gusto un po’ rétro che non passa mai di moda. Il cappello di paglia ha un’anima leggera, ma un impatto forte.

Mille forme, un solo amore

Panama, boater, floppy, fedora o visiera intrecciata: i cappelli di paglia si declinano in infinite forme e stili. Il bello? Ce n’è uno perfetto per ogni viso e ogni personalità.

Romantica? Punta su un floppy a tesa larga decorato con un nastro in raso.

Sportiva e casual? Il Panama è il tuo alleato chic e senza sforzo.

Amante del retrò? Il boater (quello piatto, da gondoliere veneziano) è una chicca dal fascino d’altri tempi.

Urban style? Prova una visiera intrecciata o un bucket hat di paglia, perfetto anche in città.

Vediamo i più belli, versatili e chic che puoi trovare ora su Amazon.

In Scelta Amazon troviamo subito uno dei modelli più versatili e comodi: si tratta di un cappello di paglia MaoXinTek realizzato al 100% in paglia di carta, leggera e traspirante. Ideale per mantenere la testa fresca anche nelle giornate più calde, la tesa ampia e flessibile crea un’ombra generosa sul viso, proteggendoti efficacemente dai raggi UV.

Grazie alla coulisse interna regolabile, il cappello si adatta perfettamente alla circonferenza della testa (tra 56 e 58 cm), assicurando una vestibilità stabile e confortevole anche nelle giornate ventose. Inoltre, è completamente pieghevole: puoi riporlo facilmente in borsa o in valigia senza che perda la sua forma, rendendolo un alleato insostituibile per i tuoi viaggi.

MaoXinTek Cappello 100% carta piegabile e regolabile

Il tocco di eleganza per ogni tua giornata al sole è lui. Il cappello da sole Eight Space, realizzato in paglia di alta qualità lavorata in materiale intrecciato e ampio fiocco posteriore, aggiunge quel tocco chic e femminile al tuo look, ovunque tu sia. Traspirabile e confortevole, puoi facilmente riporlo in borsa o nello zaino senza timore di rovinarlo. Se dovesse deformarsi, basta spruzzarlo con acqua o passare un colpo di ferro da stiro per farlo tornare come nuovo.

Grazie alla chiusura regolabile, si adatta comodamente alla maggior parte delle misure (circonferenza interna: 56-58 cm).

La tesa larga di 9 cm assicura inoltre un’ottima copertura da sole e raggi UV, proteggendo viso e collo.

Offerta Eight Space Cappello di paglia con fiocco

E chi l’ha detto che debba essere per forza color paglia? Dai un’occhiata a questo modello di questo splendido blu intenso: la tesa larga e l’ampio fiocco non ti faranno di certo passare inosservata e, al contempo, sarai protetta dai dannosi raggi UV.

Dreshow Cappello di paglia blu ampio con fiocco

Se il tuo stile è particolarmente romantico e quasi bambinesco, amerai questo cappello 100% paglia di alta qualità di Weeigher con un fiocco incorporato nel cappello. La circonferenza è della testa è di 55-57 cm e gli utenti ritengano vesta un pò più largo rispetto alla media, per cui è perfetto se hai i capelli ricci e voluminosi.

Weeigher Cappello di paglia con fiocco in paglia

Ma il modello più venduto su Amazon in questa categoria è un modello che forse non ti aspetti. Realizzato in paglia leggera e traspirante, è dotato di una tesa extra larga di 12,5 cm, perfetta per offrire un’ombra generosa al viso e agli occhi, proteggendoti dai raggi solari con classe. La circonferenza interna di 56-58 cm lo rende adatto alla maggior parte delle taglie, mentre la fascia antisudore integrata garantisce freschezza anche nelle giornate più calde, evitando fastidi e mantenendo la pelle asciutta. Che tu stia passeggiando sulla spiaggia, leggendo un libro in giardino o esplorando una città soleggiata, questo cappello è il compagno perfetto per ogni avventura estiva!

Matt Keely Cappello di paglia tesa extra larga

E se ti senti una vera cowgirl, quale cappello indossare? Sicuramente questo cappello da cowboy realizzato a mano in 100% paglia! Questo modello unisce fascino western e comfort moderno. Leggero, traspirante e con fascia interna morbida, è ideale per proteggerti dal sole senza rinunciare al look. Il bordo rinforzato mantiene sempre la forma, mentre la taglia unica lo rende perfetto per uomini e donne. Perfetto per viaggi, festival, giornate in spiaggia o semplicemente per sentirti un po’ wild… ovunque tu sia.

NoTrash 2003 Cappello cowboy 100% paglia

Se vuoi essere tu la nuova Brigitte Bardot a bordo piscina o durante un brunch in barca, amerai questo modello bianco ottico a tesa larga da 15cm. Femminile, ampio e raffinato. è fatto in paglia naturale intrecciata è pensato per chi cerca il massimo della protezione senza rinunciare all’eleganza. Con questo tocco di eleganza e da donna misteriosa e di classe, sono garantite ottime foto e selfie per i tuoi canali social.

Vantobest Cappello in paglia tesa larga bianco ottico

Che sia per una vacanza al mare, un pomeriggio in giardino o una passeggiata in città, il cappello di paglia è molto più di un semplice accessorio: è una dichiarazione di stile, un alleato di benessere e un invito a vivere la bella stagione con leggerezza, eleganza e libertà.

